Le conseil municipal de Windsor examinera les plans de la nouvelle esplanade

Nous devons être en mesure d'offrir à tous nos résidents des activités ludiques et saines en plein air , affirme Renaldo Agostino, président du comité de pilotage du projet de la place de l'hôtel de ville.

« Le projet est essentiel pour rendre le centre-ville plus attractif. »

Ce projet reçoit également le soutien d’Angelo Marignani, conseiller du quartier 7.

Photo : FORREC Ltd.

Je pense qu'à long terme, c'est une bonne chose parce que ce sera une belle attraction en hiver avec la patinoire et en été avec une belle promenade , confie-t-il.

« Les gens aiment les belles choses, les gens aiment les beaux environnements et une grande partie de ce projet est le lien avec la ville de Détroit, en particulier avec nos monuments du chemin de fer clandestin. »

Des résidents interrogés sont favorables au projet.

Je suis ravi de voir le nouveau projet du centre-ville de Windsor. Tout ce qui ajoutera à la valeur de notre petit centre-ville nous amènera sans nul doute des gens , affirme Perm Nanick, résident de Windsor.

Anneke Smit, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Windsor, est elle aussi favorable au nouveau plan proposé.

C’est une bonne idée qu’on fasse des investissements dans le centre-ville et qu’on maximise la proximité avec la rivière Détroit , explique-t-elle.

Photo : FORREC Ltd.

« On a besoin d'espaces verts, d'espaces publics; on a besoin de se réunir dans des espaces publics. La Ville envoie le message que l'hôtel de ville est un lieu public où tout le monde est le bienvenu. »

Les plans prévoient notamment une nouvelle patinoire, une scène, des lieux de rencontre flexibles, un parc artistique ainsi qu'une zone d'observation du monument du chemin de fer clandestin de la rue Pitt et de celui de Détroit.

Le conseiller du quartier 1, Fred Francis, pense que le concept est intéressant, mais considère que le projet est loin d'être une priorité à l’heure actuelle.

Je pense que c'est quelque chose que nous pourrions repousser de 5 à 10 ans et investir l'argent dans la construction, notamment de routes et de bien d’autres infrastructures que les gens ne cessent de réclamer , explique-t-il.

« J'ai voté contre au moment du budget, car je voulais vraiment que l'argent soit redirigé vers les routes, les égouts et d'autres équipements de quartier pour lesquels les habitants m'appellent tous les jours et me posent des questions. »