Le projet d’abattoir à Saint-Prime est sur la bonne voie

Deux des trois phases ont été réalisées et les données récoltées jusqu'à maintenant laissent croire au préfet, Yanick Baillargeon, que le projet est de plus en plus réaliste.

Des représentants de la MRC ont visité un abattoir à Saint-Elzéar la semaine dernière. M. Baillargeon croit encore que le bâtiment qui appartient à la coopérative Nutrinor a le potentiel d'être converti en abattoir.

On savait que Saint-Prime avait des installations de qualité, des installations quand même assez récentes, mais on ne savait pas jusqu'à quel niveau on devait investir pour les rendre plus conformes pour l'abattoir et le centre de découpe. Dans les visites, ils se sont aperçu que nos investissements à faire au bâtiment vont être quand même assez minimes. C'est là que l'on trouve que c'est extrêmement positif , a confié Yanick Baillargeon.

La troisième phase de l'étude, réalisée par Innovagro Consultants, sera complétée d'ici deux à trois semaines. Elle vise aussi à déterminer si des promoteurs souhaitent concrétiser le projet et si le marché régional est suffisamment important pour assurer la viabilité de l'abattoir.

La coopérative est le modèle d'affaires qui semble vouloir s'imposer pour le moment. Plusieurs producteurs agricoles ont déjà manifesté leur intérêt à ce que l'on puisse effectuer l'abattage de bêtes dans la région puisqu'il n'existe plus d'abattoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les producteurs doivent se rendre à Québec pour faire abattre leurs bêtes, ce qui engendre des impacts financiers et environnementaux.

La MRC a la compétence économique. On se devait de lancer ce genre d'étude pour essayer justement d'attirer des promoteurs , soutient Yanick Baillargeon, qui promet de suivre de près la progression du dossier.

En plus de la MRC du Domaine-du-Roy, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la SADC Lac-Saint-Jean Ouest font partie du comité qui chapeaute ce projet. Le regroupement vise la création d'un abattoir et dans un deuxième temps, une salle de découpe. Leur objectif est d'abord d'obtenir les accréditations pour abattre le bœuf et l'agneau. Le porc pourrait ensuite s'ajouter.