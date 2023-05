Joshua Roy est la personnalité de l’année dans la LHJMQ

L'espoir du Canadien de Montréal et attaquant du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy, est le lauréat du Trophée Paul-Dumont, remis à la personnalité de l'année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le prix est attribué annuellement depuis 1990 à un individu qui a un impact médiatique positif et qui contribue au bien-être de l'image de la LHJMQ .

Roy a évolué avec le Phoenix de Sherbrooke et a brillé avec une récolte de 46 buts et 53 aides en 55 rencontres lors du calendrier régulier. Il a ajouté 12 buts et autant d'aides en 14 parties durant les séries éliminatoires.

Sur la scène internationale, Roy a aidé le Canada à remporter le Championnat mondial junior, fournissant notamment une aide sur le but victorieux en prolongation lors de la finale contre la République tchèque.

Roy a été sélectionné par le Canadien en cinquième ronde, 150e au total, lors du repêchage de 2021.

Âgé de 19 ans, Roy a également remporté le Trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile à son équipe de la LHJMQ .

L'entraîneur-chef et directeur général du Phoenix, Stéphane Julien, ainsi que l'entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, étaient les deux autres finalistes pour l'obtention du Trophée Paul-Dumont.