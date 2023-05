Des publicités dans Gmail suscitent la grogne d’internautes

Les publicités dans Gmail se trouvaient jusqu’ici généralement en tête de liste de l’onglet Promotions de la boîte de réception, qui affiche des courriels contenant des offres en provenance d’entreprises auxquelles les utilisatrices et utilisateurs sont déjà abonnés.

Mais depuis un mois environ, des internautes disent que des publicités semblables à des courriels contenant la mention Ad (publicité, en français) se mêlent à leurs autres messages, de façon aléatoire, dans leur boîte de courriels.

L’option de suppression de courriel est également légèrement décalée vers la droite par rapport aux messages ordinaires, ce qui pourrait forcer les personnes qui suppriment à la chaîne des courriels à cliquer sur des annonces par inadvertance.

Le géant de l’informatique avait testé ce changement d’emplacement pour les publicités en 2022 sur les téléphones intelligents avant de l’étendre aux ordinateurs en avril. Les versions payantes de Gmail pour Google Workspace sont épargnées.

Des internautes se plaignent

Les adeptes de Gmail se tournent en quantité vers les réseaux sociaux, dont Twitter, pour se plaindre de ce changement.

C’est le cas notamment d’Olivia, qui a publié un gazouillis mentionnant le compte officiel de Gmail et comprenant une capture d’écran de sa boîte de courriels, la qualifiant d’expérience merdique .

Google a répondu en la dirigeant vers une de ses pages d'aide  (Nouvelle fenêtre) qui explique le fonctionnement des publicités de l’entreprise.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Dans une réponse courriel obtenue par les sites spécialisés Insider et The Verge, un porte-parole de Google a indiqué tester sans cesse de nouveaux formats et chercher des moyens d’aider les internautes à découvrir de nouvelles entreprises et à entrer en contact avec elles .

Google, comme plusieurs géants du web, fait face à une baisse des ventes liées à la publicité, l’une de ses importantes sources de revenus.