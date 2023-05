Un prêtre coupable d’abus sexuels faisait l’objet d’allégations déjà signalées

AVERTISSEMENT : Cet article contient des détails sur des abus sexuels commis sur des enfants.

Deux des trois plaignants affirmaient avoir été agressés non seulement par M. Crampton, qui s'est suicidé en 2010, mais aussi par son supérieur, l'évêque auxiliaire John Beahen, au chalet de M. Crampton à West Carleton, dans l’ouest d’Ottawa. Mgr Beahen est mort d'un accident vasculaire cérébral, en 1988.

Contrairement aux tribunaux pénaux, les procès civils avec jury sont rares au Canada - l'Ontario est l'une des rares provinces à y avoir encore recours. La plupart des affaires sont réglées à l'amiable, ce qui évite aux deux parties le risque et l'examen minutieux d'un procès public, et permet de ne pas exposer les preuves recueillies au grand jour.

Mais les documents déposés en préparation des procès désormais annulés, obtenus au palais de justice d'Ottawa par CBC News et révélés ici publiquement pour la première fois, contiennent de nouvelles allégations troublantes sur les avertissements précoces de possibles abus du révérend Crampton, et jettent une lumière rare sur la version de l'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall dans cette histoire.

Les documents montrent qu'au milieu des années 1960 - bien avant les abus allégués dans des poursuites finalement réglées et des années avant les crimes commis par M. Crampton au cours des décennies suivantes - Mgr Beahen aurait prétendument été informé par deux jeunes hommes différents que le père Crampton avait agressé sexuellement des garçons à Ottawa.

L'un des lanceurs d’alerte était le propre neveu de Mgr Beahen, qui a juré, dans une déclaration sous serment de 2014, avoir dit à son oncle, en 1966, que M. Crampton avait agressé sexuellement un autre membre de la famille élargie de Mgr Beahen.

L'autre plaignant était un ami de ce neveu. Il a juré, dans une autre déclaration sous serment de 2014, que le père Crampton l'aurait caressé à la paroisse St-Margaret Mary, en 1965, et que deux semaines plus tard, il l'aurait signalé à Mgr Beahen, qui aurait assuré au jeune homme qu'il s'occuperait de l'affaire.

En octobre 1966, M. Crampton a été transféré à la paroisse de Mgr Beahen, St-Elizabeth, où les deux prêtres ont vécu et travaillé ensemble pendant un an et demi, selon ce qu’affirment les documents.

Dale Crampton est devenu prêtre à Ottawa en 1963 et a servi dans plusieurs paroisses d'Ottawa, dont Saint-Maurice, où il a été curé pendant des années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ces allégations figurent dans les mémoires relatifs à la conférence préparatoire à l'instruction déposés par le cabinet d’avocats qui représentait les trois plaignants : Beckett Personal Injury Lawyers, basé à London, en Ontario. Ce cabinet a intenté des centaines de procès contre l'Église catholique au Canada, dont 16 concernaient des abus présumés commis par le père Crampton à Ottawa.

Ces mémoires préalables au procès exposent les arguments de chaque partie dans une affaire et les documents qui les étayent - des preuves qui peuvent ou non être entendues lors du procès. Ils ne sont généralement pas accessibles au public.

Dans la déclaration sous serment contenue dans ces documents, le neveu de Mgr Beahen a déclaré avoir ressenti un énorme soulagement après le transfert de M. Crampton, en 1966, pensant que son oncle inciterait M. Crampton à obtenir l'aide dont il avait besoin.

M. Crampton a ensuite agressé sexuellement 7 enfants de chœur sur une période de 10 ans dans les années 1970 et 1980, crimes pour lesquels il a plaidé coupable en 1986.

Deux des plaignants dans les affaires civiles récemment réglées affirment que Mgr Beahen les a agressés par la suite. Les deux plaignants affirment avoir eu l'impression que le père Crampton les avait offerts à Mgr Beahen au chalet.

Le chalet de Dale Crampton a été le lieu des abus allégués par les trois plaignants dans les affaires récemment réglées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il y aurait eu d'autres signes avant-coureurs, soulignent les avocats des plaignants dans les documents obtenus par CBC .

Il s'agit notamment d'une lettre écrite par Francis J. Quinlan, des Pères oblats, datée du 20 juillet 1955, et envoyée à l'archevêque d'Ottawa de l'époque, Marie-Joseph Lemieux, dans laquelle M. Quinlan écrit que M. Crampton aime un peu trop les jeunes garçons .

Mgr Beahen, quant à lui, a été relevé de ses fonctions pendant cinq mois après être devenu prêtre, en 1946, en raison de son état de délabrement et, à l'automne 1986, il a été envoyé à Southdown, un établissement qui traite les prêtres pour des problèmes d'alcoolisme et de sexualité, selon l'un des documents des plaignants.

14 poursuites impliquant le père Crampton réglées à l’amiable

Le père Beahen a été prêtre dans la région d'Ottawa pendant plus de 40 ans et évêque auxiliaire pendant plus de 10 ans avant son accident vasculaire cérébral fatal. M. Crampton s'est suicidé à Ottawa en 2010, alors que d'autres victimes présumées avaient contacté la police à son sujet et que le spectre de nouvelles accusations se profilait à l'horizon.

Aaron Lealess a traité la plupart des affaires au civil impliquant le père Crampton pour le cabinet d’avocats Beckett Personal Injury Lawyers, avec Rob Talach.

Quatorze des seize plaintes déposées à ce jour ont été réglées. Parmi elles, deux ont été réglées en novembre, annulant les procès qui devaient commencer en mars et en mai cette année. La troisième a été réglée au cours des dernières semaines, annulant un procès prévu pour mai.

Les conditions financières de ces ententes à l'amiable demeurent confidentielles.

Dale Crampton est né sous le nom de Maurice Joseph Mulvey, selon sa nécrologie, et a été élevé par des parents adoptifs. Plus tard, on a diagnostiqué chez lui des problèmes d'alcoolisme et de pédophilie homosexuelle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les trois poursuites récemment réglées ont été déposées en 2016 et en 2017, chacune réclamant deux millions de dollars de dommages-intérêts. CBC a accepté de ne pas divulguer le nom des victimes présumées, qui seront donc nommées P.G. et R.S., en raison de leurs préoccupations en matière de vie privée et de leurs craintes de revictimisation. La troisième victime se nomme Michael Dixon.

Ces affaires au civil ont été signalées pour la première fois par le quotidien Ottawa Citizen.

M. Dixon affirme qu'il avait environ 13 ans et qu'il était enfant de chœur lorsque M. Crampton a commencé à l'agresser sexuellement, vers 1977.

Selon ses allégations, le prêtre aurait caressé les parties génitales du garçon par-dessus et sous ses vêtements, se serait masturbé et lui aurait fait une fellation. Il aurait demandé au garçon de faire de même avec lui. Les faits se seraient déroulés dans le presbytère et la sacristie de l'église, dans le chalet de M. Crampton et dans sa voiture, alors qu'ils faisaient des courses et allaient déjeuner. Ils se seraient poursuivis pendant deux ans, selon le mémoire relatif à la conférence préparatoire à l'instruction dans l'affaire Dixon.

Les abus présumés de Mgr Beahen

Dans une entrevue accordée à CBC , M. Dixon a parlé de l'incident présumé impliquant le père Beahen. Michael Dixon séjournait au chalet de M. Crampton et se dirigeait à l'intérieur des lieux lorsqu'il y a découvert Mgr Beahen. M. Dixon a déclaré que M. Crampton était parti faire des courses à ce moment-là, le laissant seul avec le père Beahen.

Mgr Beahen l'aurait embrassé et l'aurait caressé, puis ils se seraient déplacés vers la chambre à coucher, où d'autres actes auraient eu lieu et où Mgr Beahen aurait demandé : Est-ce que le père Crampton te fait ça aussi? soutient M. Dixon.

Après avoir plaidé coupable de crimes sexuels contre des enfants en 1986, Dale Crampton a été affecté au Tribunal matrimonial régional de Toronto. Il s'est retiré de la prêtrise en 1995. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Lorsque le père Crampton est revenu du magasin, la victime présumée et Mgr Beahen étaient toujours dans la chambre, a raconté M. Dixon. Le père Crampton ne s'est pas précipité et n'a pas demandé ce qui se passait.

Il était évident que j'avais été piégé, qu'il savait ce qui se passait dans la chambre , a déclaré M. Dixon.

Ce dernier serait ensuite allé aux toilettes, aurait fermé la porte, se serait mis à pleurer et aurait souhaité être chez lui. Cette nuit-là, alors que MM. Crampton et Beahen se saoulaient, M. Dixon aurait placé une chaise contre la porte de sa chambre pour les empêcher d'entrer.

Après sept ans de procédure, M. Dixon se dit satisfait de l'issue de celle-ci, mais il estime qu'elle a duré trop longtemps. Il aurait également souhaité que quelqu'un de l'église prenne contact avec lui et sa famille pour demander de leurs nouvelles.

En fin de compte, ils s'en fichent complètement , a-t-il déclaré.

Il est grand temps que ce diocèse dise la vérité

Le procès intenté par P.G., en 2016, a été réglé plus récemment, au cours des dernières semaines. Ce dernier a soutenu avoir été abusé par le père Crampton à trois reprises à partir de 1979, alors qu'il avait environ 11 ans : dans la sacristie de l'église Saint-Maurice, au chalet de M. Crampton et, des années plus tard, dans le confessionnal de l'école de P.G., en 8e année, où le père Crampton lui aurait demandé de faire une démonstration de masturbation - ce que le garçon a refusé - et lui aurait ensuite dit que ce qui s'était passé au chalet devait rester secret.

P.G. a été terrifié et il s'est renfermé sur lui-même. Il n'a jamais assisté à une confession après cet incident , affirme le mémoire relatif à la conférence préparatoire à l'instruction.

La porte du presbytère Saint-Maurice, dans le quartier Nepean, où Dale Crampton a vécu pendant qu'il était pasteur. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le document soutient également que dans les années qui ont suivi le dépôt de sa déclaration, [P.G.] s'est souvenu et a révélé à son psychologue un incident impliquant Mgr Beahen dans le chalet, lorsque le père Crampton est sorti pour fumer une cigarette.

[Mgr] Beahen a baissé son pantalon et a introduit de force son pénis dans la bouche de [P.G.]. [P.G.] se souvient également que [le père] Beahen l'a sodomisé ce jour-là , peut-on lire dans la note préliminaire du plaignant.

[P.G.] pense que M. Crampton l'a emmené au chalet pour qu'il soit "offert comme une faveur à l'évêque Beahen". Après son retour du chalet, [P.G.] a cessé d’officier comme enfant de chœur.

Dans une déclaration écrite envoyée par courriel à CBC mardi, P.G. a demandé à l'Église de publier une liste de tous les membres du clergé accusés de manière crédible, comme l'ont fait les Jésuites plus tôt cette année. Il juge qu’il est inexcusable qu'une telle liste n'ait pas encore été publiée.

Il est grand temps que ce diocèse dise la vérité aux citoyens d'Ottawa sur l'ampleur des abus sexuels commis sur des enfants par son clergé, ainsi que sur sa tendance à les négliger, ce qui a permis à ces abus [de perdurer] pendant des décennies , a écrit P.G.

La troisième plainte réglée à l’amiable soutenait que le père Crampton aurait abusé de R.S. pendant plusieurs étés au chalet de M. Crampton, où lui et son père étaient invités à séjourner, à partir de 1975, alors qu'il était âgé d'environ 10 ans. R.S. affirme que M. Crampton l'aurait masturbé, aurait essayé de l'obliger à le toucher et de diriger sa tête vers son entrejambe.

R.S. résistait et reculait. Les abus ont finalement cessé vers 1977, lorsque [son] père a brusquement cessé de se rendre au chalet de M. Crampton pour des raisons inconnues de [lui] , selon une note consultée par CBC .

Des questions soulevées

Les allégations selon lesquelles Mgr Beahen aurait été proche du père Crampton et qu’il aurait lui-même abusé sexuellement de garçons par la suite soulèvent des questions sur la possibilité que Mgr Beahen aurait pu avoir des raisons de fermer les yeux sur des révélations d'abus sexuels commis par des membres du clergé lorsqu'il était prêtre et, plus tard, dans son rôle d'évêque auxiliaire. Selon les avocats des plaignants, il était chargé de superviser ces plaintes en tant que vicaire général principal au moment de sa mort.

Dans les années 60, en tant que prêtre, M. Beahen a peut-être couvert l'un de ses frères, a déclaré l’avocat Rob Talach lors d'une entrevue accordée à CBC lundi.

Avec le temps, il semble que ses motivations aient pu être plus sombres, dans la mesure où il faisait lui-même preuve de mauvaise conduite, parce que nous avons entendu cela de la part de plusieurs clients au fil des ans. D'autres personnes ont même déclaré sous serment que M. Beahen était d'une certaine trempe et qu'il s'était peut-être lui-même rendu coupable de mauvaise conduite , a déclaré M. Talach.

M. Talach faisait référence aux témoignages entendus lors du procès, dans les années 1990, d'un autre prêtre d'Ottawa en disgrâce, Kenneth Keeler, qui avait plaidé coupable d'avoir abusé sexuellement de garçons dans les années 1970 et 1980.

La cour a entendu des témoins qui ont déclaré que Mgr Beahen courait après de jeunes garçons au camp St-Brigid et que le père Keeler avait été vu en train de masturber M. Beahen, selon des mémoires relatifs à la conférence préparatoire à l'instruction.

Aaron Lealess a expliqué qu'il avait vu de nombreux cas de prêtres se couvrant les uns les autres après une décennie passée à traiter des cas d'abus sexuels.

Je pense qu'il s'agit d'un problème majeur qui contribue au scandale des abus sexuels dans l'Église catholique , a-t-il déclaré lundi.

P.G. a allégué avoir été agressé sexuellement par Dale Crampton dans la sacristie de l'église Saint-Maurice en 1979. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La position de l'Église

La directrice des communications de l'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, Geneviève Bonin-Labelle, a refusé de commenter ces affaires.

Nous n'avons pas de réponse précise à vos questions, car l'Archidiocèse ne commente pas les affaires qui font l'objet d'un processus judiciaire ou qui peuvent avoir été réglées [à l'amiable] , a écrit Mme Bonin-Labelle dans une déclaration envoyée par courriel vendredi.

Les documents judiciaires obtenus par CBC donnent toutefois un aperçu de la position de l’Archidiocèse.

Dans ses propres mémoires relatifs à la conférence préparatoire à l'instruction, déposés au nom de la Corporation épiscopale catholique romaine d’Ottawa (CECRO) par l'avocat Charles Gibson, du cabinet Vincent Dagenais Gibson, l'Église a admis, pour les besoins de l'instruction, que M. Crampton avait abusé des plaignants, mais a nié tout abus de la part de Mgr Beahen. Elle a également noté que dans le cas de P.G., ses allégations contre M. Beahen n'ont pas été faites sous serment.

L'Archidiocèse a allégué des incohérences dans les documents soumis par les trois plaignants, affectant leur crédibilité, et que des conditions préexistantes ou d'autres conditions contributives pour les trois plaignants pourraient signifier qu'ils auraient souffert de dommages de toute façon.

Il a également affirmé avoir pris des mesures raisonnables, dans le contexte des années 1970, pour prévenir les abus.

Dans sa défense, l'Archidiocèse a également écrit qu'il n'était pas au courant des abus du père Crampton ou de toute tendance abusive, avant 1986, et que l'archevêque de l'époque, Joseph-Aurèle Plourde, n'avait pas été informé d’abus du père Crampton avant 1986, et que l'Archidiocèse n'avait pu en avoir connaissance qu'en 1984 au plus tôt.

Quant aux déclarations sous serment des lanceurs d’alerte, qui affirment avoir informé le prêtre Beahen, au milieu des années 1960, des abus commis par M. Crampton sur des garçons, l'Église les décrit comme se limitant à dire au père Beahen que M. Crampton était homosexuel , et précise que le fait d'informer un prêtre n'est pas la même chose que d'avertir l'Archidiocèse.

La mention de l'homosexualité à un prêtre de l'Archidiocèse d'Ottawa n'est pas une notification à la CECRO , peut-on lire dans les notes des défendeurs.

Condamné au pénal dans les années 1980

Le père Crampton a fait l'objet d'une enquête pour la première fois il y a plusieurs décennies - en 1986, selon CBC - après que la police de Nepean l'eut accusé d'avoir commis des attentats à la pudeur sur trois jeunes enfants de chœur.

À l'époque, il suivait un traitement et on avait diagnostiqué chez lui une dépendance à l'alcool et une pédophilie homosexuelle.

Peu de temps après, quatre autres jeunes garçons se sont présentés à la police, alléguant avoir été victimes d'abus sexuels de la part de M. Crampton.

Ce dernier a fini par plaider coupable de sept des chefs d'accusation retenus contre lui.

Les abus se sont déroulés sur une période de 10 ans, du début des années 1970 aux années 1980, alors que les garçons avaient entre 10 et 14 ans. Les agressions de M. Crampton sur ces enfants ont eu lieu dans le presbytère de l'église Saint-Maurice à Nepean, où M. Crampton a officié comme prêtre pendant des années, et au chalet de M. Crampton à West Carleton, où des parents avaient donné à leurs fils la permission de passer la nuit.

En 1986, un juge a imposé une peine de deux ans de probation à Dale Crampton, lui évitant la prison. La Couronne a porté la cause en appel et un autre juge a condamné M. Crampton à huit mois d'emprisonnement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un juge a épargné à M. Crampton toute peine de prison, lui imposant une peine de probation de deux ans avec sursis.

Des familles en colère ont écrit au ministère du Procureur général, la Couronne a fait appel de la sentence et, en 1987, un autre juge a condamné le prêtre en disgrâce à huit mois de prison.

Un parent de l'une des victimes a parlé à CBC après l'imposition d’une peine plus sévère donnée à M. Crampton, son identité a été masquée pour protéger son fils.

CBC a obtenu une entrevue en 1987 avec un parent de l'une des victimes de Dale Crampton. L'identité du parent n'a pas été révélée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

J'ai senti que la société devait montrer à l'Église catholique romaine qu'elle ne représentait pas la loi, que lorsqu'un crime est commis, tout le monde doit en répondre devant la société, et que ces jeunes enfants, en tant que victimes, devaient voir que le système judiciaire fonctionnerait pour eux , a déclaré cette personne.

Une première action en justice réglée dans les années 80

Toujours en 1987, les familles de trois victimes du père Crampton l'ont poursuivi, ainsi que son supérieur, Mgr Beahen - décédé l'année suivante - et l'Archidiocèse, affirmant qu'elles avaient payé de leur poche des traitements psychiatriques pour leurs fils victimes d'abus et que l'Église devrait reconnaître plus officiellement ces abus.

Les trois familles demandaient un peu plus d'un million de dollars. En 1989, elles ont conclu une entente à l'amiable pour un montant d'environ 60 000 $, selon ce que rapportait CBC à l'époque - soit environ 127 000 $ de 2023.

Les familles n'ont pas obtenu l’ensemble de l'indemnisation demandée, mais elles ont atteint leur autre objectif, qui était de faire la lumière sur les abus sexuels commis par des membres du clergé au Canada, selon Mike Gibbons, qui a conseillé ces familles, lors d'une entrevue accordée à l'émission de radio de CBC All In A Day en octobre 1989.

Les familles ont insisté sur le fait qu'elles conservaient le droit de parler de cette entente par la suite.

Elle ont le sentiment d'avoir atteint la dimension sociale de leur réclamation , a expliqué M. Gibbons. Le procès au civil était en fait une protestation et un appel à l'aide.

M. Gibbons a rendu publiques les plaintes des familles - qui ont déclenché l'enquête initiale de la police - bien qu'il ait été menacé d'excommunication par l'évêque s'il le faisait, a rapporté CBC à l'époque.

Mike Gibbons a servi de conseiller aux familles des victimes de Dale Crampton. Il a même été menacé d'excommunication pour avoir rendu les allégations publiques, comme l'avait rapporté CBC à l'époque. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un procès intenté des années plus tard a suscité un nouvel examen minutieux

En 1986, l'Église a chargé le père Crampton de travailler comme prêtre pour le Tribunal matrimonial régional de Toronto et, après le règlement de la poursuite de 1989, il a disparu de la scène publique. Il s'est retiré de la prêtrise en 1995.

En 2009, le nom de M. Crampton a refait surface lorsqu'une autre de ses victimes dans l'affaire criminelle des années 1980 l'a poursuivi, ainsi que l'Archidiocèse, pour un montant de deux millions de dollars.

La victime, un homme identifié uniquement comme A.V.B., en raison d'une interdiction de publication, était représentée par M. Talach et a réglé le litige à l'amiable, la même année, pour une somme non divulguée.

Après ce procès qui a remis le père Crampton au centre de l'actualité, d'autres victimes ont fait part d’allégations à la police d'Ottawa, en 2010.

Le 12 octobre de la même année, le père Crampton s'est suicidé.