50 ans pour le Club de golf Saint-Prime sur le lac

Un premier parcours de neuf trous avait été aménagé en 1973 à proximité du lac Saint-Jean par des golfeurs du secteur qui pratiquaient leur sport à Dolbeau. Le directeur général du club, Junior Juneau, mentionne que la morphologie du terrain a bien changé depuis son ouverture.

C’était une terre agricole. Quand on regarde les photos historiques de 1973 et 1974, il n’y avait pas un arbre sur le premier neuf. Tous les arbres ont été plantés. C’est des arbres qui avaient un ou deux pieds. Si on vient aujourd’hui, ce sont des arbres qui ont 40 à 60 pieds de hauteur. C’est quand même exceptionnel de partir à zéro et d’en arriver aujourd’hui avec un 18 trous , a-t-il relevé.

Après avoir atteint un sommet de 400 membres au milieu des années 1990, le Club de golf Saint-Prime sur le lac a frôlé la faillite en 2015.

La pandémie a généré une nouvelle clientèle qui apporte un souffle nouveau à l’organisation.

Un tournoi pour célébrer le 50e anniversaire aura lieu le 12 août en présence de plusieurs membres fondateurs, dont Réal Verreault, qui pratique toujours le golf à l’âge vénérable de 100 ans.