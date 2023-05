Imagerie diagnostique à l’Î.-P.-É. : tout rendez-vous raté accentue le retard accumulé

En avril seulement, les patients dans la province ont raté 214 rendez-vous pour un examen par imagerie diagnostique, dont 53 pour un examen par tomodensitogramme.

Chaque fois que quelqu'un n'informe pas l'hôpital de son incapacité à aller à son rendez-vous, c'est une occasion perdue pour une autre personne qui a besoin du même genre d'examen, explique Gailyne MacPherson, directrice des services d'imagerie diagnostique de l’Île-du-Prince-Édouard.

« S’il vous plaît, appelez-nous pour nous prévenir si vous ne pouvez pas venir. » — Une citation de Gailyne MacPherson, directrice des services d'imagerie diagnostique

Entre-temps, les retards s’accumulent pour ces examens. Le temps d’attente moyen pour un examen non urgent par imagerie diagnostique est d’environ deux ans, alors qu’on vise un délai de huit semaines.

Bientôt plus de rendez-vous en soirée

Santé Î.-P.-É. a affecté plus d’employés au fonctionnement des tomodensitogrammes à compter du 3 avril pour augmenter les heures de service.

Les hôpitaux de Charlottetown et de Summerside peuvent maintenant se servir de ces appareils d’imagerie médicale jusqu’à 16 heures par jour durant la semaine et 8 heures par jour durant la fin de semaine. Le but est de rattraper les retards.

Gailyne MacPherson est la directrice des services d'imagerie diagnostique de l’Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laura Meader

Il faut éviter de confondre les heures de rendez-vous données en anglais. Un rendez-vous à 10 PM , c’est à 22 h, ce n'est pas le matin, rappelle Gailyne MacPherson.

Mme MacPherson ajoute que Santé Î.-P.-É. et la plateforme Skip the Waiting Room travaillent pour faire en sorte que le système de rappel automatique de rendez-vous médicaux par message texte inclue bientôt les examens par tomodensitogramme, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Elle espère ainsi que moins de gens rateront leur rendez-vous à l’avenir.