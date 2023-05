Sophie Desmarais en cheffe d’orchestre étoile dans Les jours heureux 

Entre une offre alléchante au sein d’un orchestre prestigieux, sa relation amoureuse avec la violoncelliste Naëlle (Nour Belkhiria) et l’emprise grandissante de son père, Emma devra faire des choix déchirants, pour elle et pour sa carrière.

Les jours heureux est la troisième collaboration entre Chloé Robichaud et Sophie Desmarais, qui a joué dans son premier long métrage, Sarah préfère la course (2013) et dans le court métrage Nature morte (2010). Le film met également en vedette Jean-Philippe Baril-Guérard, Ariel Charest, Maude Guérin, Vincent Leclerc, Yves Jacques et Katherine Levac.

Yannick Nézet-Séguin, consultant musical

Pour rendre son film plus réaliste, la réalisatrice s’est trouvé un complice et allié de taille : Yannick Nézet-Séguin, qui a agi à titre de conseiller artistique et consultant musical sur la production. L’Orchestre métropolitain (OM), dont il est le chef principal et le directeur artistique, a également participé à la création, autant pour l’enregistrement des pièces musicales que pour le tournage du film.

Yannick Nézet-Séguin et Chloé Robichaud sur le tournage du film «Les jours heureux» Photo : Laurence Grandbois Bernard

Chloé a eu l’extraordinaire idée et l'intelligence de me contacter dès le début, expliquait-il au micro d’Eugénie Lépine-Blondeau à l’émission Tout un matin l’été dernier. Je ne pense pas que ce degré de détails ait été beaucoup atteint dans un film : comment répète un orchestre, comment les gens se relient dans un orchestre…

Avant sa sortie en salle, Les jours heureux sera présenté en première le 16 octobre au Théâtre Maisonneuve à Montréal, en présence de l’équipe du film, de Yannick Nézet-Séguin et de l’OM.