L’Ordre des infirmières doit revoir son examen d’admission final, croit Julie Boivin

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FIQ), Julie Boivin, croit que l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a le devoir de revoir le contenu de l’examen que doivent impérativement réussir les candidates à la profession.

Un article de La Presse publié mardi mettait en lumière le fait que la dernière mouture de l’examen, en septembre, s’est soldée par un taux d’échec disproportionné et comportait plusieurs failles.

C’est ce qu’a révélé une enquête du commissaire à l’admission aux professions, qui a notamment remis en cause la qualité des questions ainsi que des notes de passage haussées sans justification suffisante .

C’est décevant. Je me mets à la place des candidates qui ont passé l’examen. Ce sont de gros examens, c’est un gros investissement et le rapport est assez accablant. C’est la confiance qui ne sera plus là. Comment peut-on avoir confiance en l’Ordre quand tout ça arrive présentement? a déclaré la présidente régionale en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Julie Boivin est la présidente du Syndicat des professionnelles en soin du Saguenay–Lac-Saint-Jean, affilié à la FIQ. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Ces échecs sont difficiles à encaisser pour les infirmières, qui en subissent les répercussions directes.

Elles ne peuvent pas faire les actes [médicaux] que font les infirmières. Pendant tout ce temps-là, elles ont travaillé comme candidates. Elles auraient pu contribuer à un autre niveau aux soins et elles n’ont pas le même salaire, ces infirmières-là , poursuit Julie Boivin.

Les infirmières qui n’ont pas réussi l’examen de l’Ordre doivent être supervisées, ce qui ajoute à la charge des effectifs en place. La gestion devient complexe puisqu’elles ne peuvent pas faire certains actes médicaux, car leurs permis sont restreints.

L’examen final ne peut être repris qu’un maximum de fois. Certaines ont donc repoussé l’échéance de mars à septembre pour maximiser leurs chances de réussite.

Julie Boivin estime que l’Ordre devra répondre aux critiques du commissaire à l’admission aux professions et revoir ses façons de faire.

Ils devront revisiter la manière dont ils font les examens, la forme et la qualité. On a vu que l’examen comportait des failles , a conclu Julie Boivin.

Avec Frédéric Tremblay