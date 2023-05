Recrudescence des fraudes de type grands-parents en Estrie

Dans ce type de fraude, un suspect appelle une personne au téléphone, se fait passer pour un membre de sa famille et lui dit qu'il a besoin d'argent pour se sortir d'une situation juridique délicate ou encore parce qu'il a été impliqué dans un accident.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a reçu cinq plaintes à ce sujet uniquement cette semaine. À Coaticook, la Sûreté du Québec indique que « plusieurs [cas] ont été rapportés ». À Granby, un adolescent de 16 ans a été arrêté après avoir tenté de frauder une dame de 85 ans à la fin de la semaine dernière.

Tous les corps policiers sont unanimes : lorsqu'une personne reçoit ce type d'appel, elle doit raccrocher et téléphoner au poste de police le plus près. On invite les gens à passer le message à leurs parents, à leurs grands-parents. Si vous travaillez dans une institution bancaire, lorsque des personnes âgées se présentent pour retirer d'énormes montants d'argent, faites les vérifications qui s'imposent. Dans le doute, appelez le Service de police de Sherbrooke , martèle le porte-parole du SPS, Martin Carrier.