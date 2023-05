De terre et d’eau, un livre hors-norme qui explore l’univers de Calixte Duguay

Le dramaturge Jules Boudreau et l'auteur-compositeur-interprète Calixte Duguay unissent leurs plumes à nouveau. Les grands amis néo-brunswickois lanceront sous peu le livre De terre et d’eau, un voyage intime d’exploration au cœur des chansons de Calixte Duguay.

Leur amitié a plus de cinquante ans. Les deux hommes ont déjà à leur actif l’écriture commune de deux comédies musicales, La Lambique et Louis Mailloux, en plus des chansons Miscou, Les Aboiteaux, Retour à Richibouctou et J’ai vu l’hiver.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Couverture du livre « De terre et d'eau ». Photo : Gracieuseté : La Grande Marée

Ce nouveau projet, par contre, est un peu plus éclaté. Ce n’est pas le genre de livre qu’on trouve partout , dit Jules Boudreau. Il compare De terre et d’eau aux soirées de cercles des auteurs en musique, où une petite histoire se cache derrière chaque chanson.

Et dans ce cas, les anecdotes ne manquent pas. J’ai écrit des centaines et des centaines de chansons , lance Calixte Duguay. Je me suis rendu compte que tous les textes [de chansons] avaient quelque chose à voir avec ma vie, directement ou indirectement.

Calixte Duguay était surpris qu’un éditeur s’intéresse à ce projet de livre un peu hors normes. Il pensait plutôt déposer l'ensemble de ses textes aux archives de l’Université de Moncton, pour la postérité. (Archive) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

De terre et d’eau est aussi rempli de photos couleur et de croquis. On y retrouve également des analyses, anecdotes et commentaires de Lina Boudreau, Herménégilde Chiasson, Katherine Kilfoil, Rino Morin-Rossignol, Sylvain Rivière, Benoit Duguay, Monique Poirier, Jacques Savoie et Marcel-Romain Thériault.

Trois lancements de De terre et d’eau avec artistes invités auront lieu sous peu. À Shippagan le dimanche 21 mai, à Bathurst le dimanche 28 mai et à Dieppe le dimanche 11 juin.

Avec les informations d'Anne-Marie Parenteau