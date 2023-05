Plus de 1800 employés de soutien scolaire de la région d’Halifax sont en grève

Dans un communiqué publié mardi, le président de la section locale 5047 du SCFP , Chris Melanson, a déclaré que le syndicat était très déçu des négociations avec la province.

Il est clair que le gouvernement n'est pas prêt à accorder à nos membres le respect qu'ils méritent , a-t-il écrit. À ce stade, nous n'avons d'autre choix que de retirer nos services.

Les écoles de la région d'Halifax restent ouvertes, à l'exception des classes de prématernelle.

Le transport des élèves se poursuit aussi comme d'habitude et le service de garde avant et après l'école est offert. Mais les travailleurs de soutien tels que les assistants de programmes éducatifs, qui aident les étudiants qui ont besoin de soins individuels, sont sur les lignes de piquetage.

Parmi les travailleurs en grève, il y a aussi des éducateurs de la petite enfance, des travailleurs de soutien en technologie, des travailleurs de soutien aux élèves autochtones et afro-Néo-Écossais, et des bibliothécaires.

Une grève isolée

Seuls les 1800 travailleurs qui sont membres du SCFP de la région d'Halifax sont en grève. Au cours de la fin de semaine, ils ont voté pour rejeter une entente de principe conclue entre la province et leur syndicat le mois dernier.

Michel Collette est directeur général du CSAP. Photo : Gracieuseté : CSAP

Les sections locales du SCFP d'autres régions de la province, qui représentent aussi des travailleurs de soutien scolaire ont voté en faveur de l'entente incluant les employés du Conseil scolaire acadien provincial.

Nous remercions les membres des équipes de négociation qui ont travaillé avec diligence tout au long du processus de négociation pour parvenir à ce résultat , indiquait le directeur général, Michel Colette, dans un communiqué le 5 mai.

Nous apprécions et respectons nos nombreux employés du SCFP et nous savons à quel point leur travail est important pour notre système.

Le gouvernment critique la grève

Dans un communiqué publié mardi en fin d'après-midi, le ministre des Relations de travail, Allan MacMaster, a critiqué la décision des employés des écoles anglophones d’Halifax.

Nous pensons que l'offre qui a été présentée et ratifiée par toutes les autres sections locales est équitable pour les employés et les contribuables, et dans l' intérêt des étudiants et des familles , a-t-il écrit.

Il est regrettable que le SCFP blâme le gouvernement pour cette grève étant donné que l'entente de principe a été conclue dans le cadre d'une négociation collective équitable. Ce qui veut dire que l'entente a été acceptée par l'exécutif du syndicat et recommandée à ses membres pour la ratification.

Allan MacMaster est le ministre du Travail de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Il soutient que parce que les membres du syndicat à Halifax tentent de défaire la parité salariale au sein de leurs propres membres à travers la province .

Ce n'était pas assez d'argent dans leur poche , a expliqué Chris Melanson. Nos membre n'ont certainement pas l'impression que le gouvernement s'est occupé d'eux et a voulu les indemniser pour les excellents travaux qu'ils ont déjà faits.

Il a déclaré que les membres du syndicat veulent un contrat de quatre ans avec une augmentation de salaire supérieure au 6,5 % sur trois ans offerte par l'employeur.

Les parents de jeunes enfants de quatre ans qui sont en prématernelle doivent trouver une solution pour leurs enfants de même que les parents d’enfants qui ont des besoins spéciaux, car ces enfants doivent rester à la maison jusqu’à la résolution du conflit.