Championnat national autochtone de hockey : une occasion de parler de santé mentale

L'Association souhaite faire connaître aux participants de moins de 18 ans l’existence d’un programme de ressources et de santé mentale gratuit pour les entraîneurs et pour les joueurs.

La responsable marketing de l' ACE , Sarah Min, dit que cette initiative est un moyen d'aider les entraîneurs à être plus à l'aise pour parler de leur propre santé mentale et d'en discuter avec leurs joueurs.

« Les entraîneurs sont comme des parents pour beaucoup d'élèves et de jeunes athlètes. » — Une citation de Sarah Min, responsable marketing de l'Association canadienne des entraîneurs

Si on responsabilise les entraîneurs et qu'on leur donne les outils nécessaires, ils se sentiront peut-être un peu plus informés et capables d'avoir ces discussions et à savoir comment se sortir de certaines situations difficiles , estime-t-elle.

Arborant une des épinglettes de l'organisation portant le message La santé mentale, c’est notre sport , un spectateur originaire de la nation Ochapowace, Timothy Bear, est venu soutenir sa nièce durant le Championnat.

Les quatre enfants de cet ex-entraîneur de hockey ont participé à cette compétition au fil des ans. Ce n'est pas seulement sur la glace que cela est important, c'est aussi en dehors de la glace. Nous voulons que ces enfants soient de bons citoyens, de bons joueurs de hockey, pour que cela se passe bien pour eux après le match , ajoute-t-il.

Le programme « La santé mentale, c’est notre sport » a été lancé en février et offre du contenu sur le site web de l’Association canadienne des entraîneurs,  (Nouvelle fenêtre) en partie financée par le gouvernement fédéral.

On y retrouve des informations sur une série de sujets, dont les troubles alimentaires, l'anxiété, la dépression, le stress et le soutien aux joueurs après une commotion cérébrale.

« Un peu plus de soutien »

La directrice principale des programmes et de l'éducation de l'Aboriginal Sports Circle, Ches Cardinal, affirme que le centre est une ressource particulièrement cruciale pour les entraîneurs des communautés autochtones.

« Ils sont enseignants, conseillers, mais aussi chauffeurs d'autobus et accompagnateurs des athlètes », dit Ches Cardinal, qui précise que les problèmes de santé mentale sont montés en flèche dans ces communautés depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L'Aboriginal Sports Circle s’est associé à l'Association canadienne des entraîneurs en raison de son initiative en faveur de la santé mentale. Le fait de disposer d'une ressource comme celle-ci donne aux gens un peu plus de soutien en première ligne, pour ces personnes [les entraîneurs] et les athlètes , ajoute Ches Cardinal.

Elle précise que le contenu du programme est disponible en plusieurs langues, dont le cri, l'inuktitut et le déné, ce qui permet d'établir un lien avec les athlètes autochtones.

Le Championnat national autochtone de hockey a commencé dimanche et se poursuit jusqu'à samedi.

