Isabelle Nanty dans la 2e saison de la série franco-ontarienne Paris Paris

L’actrice française Isabelle Nanty fait partie de la distribution de la nouvelle saison de Paris Paris aux côtés de Benoît Mauffette, Maxim Roy et Karine Ricard. Le tournage de la saison 2 de cette série franco-ontarienne de Dominic Desjardins et Rayne Zukerman a débuté au début du printemps à Hamilton.

Dans la première saison, produite par Unis TV et diffusée à l’hiver 2022, on suivait les aventures de Philippe (Benoît Mauffette). Ce professeur de français installé à Paris, en Ontario, découvrait un tunnel dans son sous-sol qui lui permettait de se rendre à Paris en France.

Il fait régulièrement l'aller-retour et vit sa crise de la quarantaine sur fond de théâtre et d’amourette. La nouvelle saison se concentre davantage sur l’épouse du héros, Jenny (Maxim Roy) que le fameux tunnel va emmener dans un autre Paris, au Texas.

Le réalisateur Dominic Desjardins souligne que le côté fantastique de l’histoire est un cadre pour parler d’émotions et de périodes dans la vie auxquelles chacun peut être confronté : Jenny s’interroge à son tour sur le sens de son existence, elle apporte une perspective féminine à la crise que Philippe vivait dans la première saison .

Un rôle écrit pour Isabelle Nanty

La présence d’Isabelle Nanty sur le plateau donne une nouvelle dimension à la production ontarienne. Sa présence est la concrétisation du rêve de Dominic Desjardins de voir son ancienne enseignante du Cours Florent, une école de théâtre française, dans sa série télé : C’est une des plus belles rencontres que j’ai fait dans ma vie au niveau professoral, elle m’a beaucoup appris, notamment en matière de jeu .

Isabelle Nanty apprécie cette amitié professionnelle au long cours : On est resté en contact de loin au fil des années. Quand il m’a parlé de Paris Paris il y a deux ou trois ans, j'étais intéressée, mais je ne pouvais pas me libérer .

À la manière des astres, les agendas de chacun ont fini par s'aligner et le réalisateur a écrit un rôle pour elle et son jeu si particulier. La rencontre est à nouveau gagnante : Elle fait un travail merveilleux, c’est une des plus belles expériences de tournage de ma vie , confie-t-il.

L’actrice campe un personnage de patronne de bar du Texas, où elle est arrivée par un tunnel similaire à celui qui se trouve dans le sous-sol de la maison de Philippe et Jenny. Les déboires de la vie l’ont conduite à rester dans cet endroit reculé. Isabelle Nanty définit son personnage comme une femme blessée, mais résiliente .

Isabelle Nanty et Dominic Desjardins sur le tournage de la deuxième saison de Paris Paris à Hamilton. Photo : Luke Fillion

La défense du français en Ontario

Dans cette nouvelle saison, les téléspectateurs continueront à voir légèrement souffrir les protagonistes, je trouve un certain plaisir à ça , confesse le réalisateur, avant d’ajouter que c’est simplement un des principes de la comédie .

En parallèle des différentes crises existentielles vécues par les personnages, la série Paris Paris est une réflexion sur la place du français en situation minoritaire.

Dominic Desjardins explique que c’est aussi son combat qu’il met en scène : Je suis un créateur francophone dans un milieu majoritairement anglophone et je dois me battre pour préserver ma langue jusque dans mon cercle familial.

Isabelle Nanty salue la volonté de Dominic Desjardins : Il fait ça mieux que ce que nous autres, Français, on peut faire , affirme-t-elle.

Les 13 épisodes de la saison 2 de Paris Paris seront diffusés sur Unis TV à l’hiver 2024.