Remplacer la fête des Mères et la fête des Pères : Drainville en désaccord

La réaction du ministre fait suite au partage sur les réseaux sociaux du courriel envoyé par les enseignantes de l’école de la Chanterelle aux parents de leurs élèves. On y affirme que, considérant l’hétérogénéité des familles de nos élèves cette année, nous avons pris la décision de ne pas souligner la fête des Mères ainsi que la fête des Pères .

Honnêtement, je ne peux pas croire que je suis devant vous aujourd'hui pour réitérer l'importance de la fête des Mères et de la fête des Pères. L'idée de remplacer par la fête des Parents, je ne suis pas d'accord avec ça , a expliqué le ministre.

« Je comprends très bien que dans certaines classes, il faille s'adapter. C'est normal que l'enseignante soit sensible aux besoins des enfants et qu'elle trouve le bon discours, mais il ne faut pas pour autant pénaliser les autres élèves qui ont une mère et un père. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l’Éducation

Le Centre de services scolaire de la Capitale a soutenu que la direction de l’école n’était pas au courant de l’envoi de ce courriel mais que l’initiative se voulait bienveillante , considérant que quelques élèves n’ont pas de mère ou de père ou sont en famille d'accueil.

« De toute évidence, leur communication était malhabile et a pu être mal comprise et mal interprétée, et nous en sommes désolés. » — Une citation de Centre de services scolaire de la Capitale

Un autre cas à Saint-Jérôme

Une école du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord avait eu la même initiative en envoyant une communication aux parents pour les avertir que la fête des Mères et la fête des Pères ne seraient pas soulignées cette année mais seraient plutôt remplacées par la fête des Parents, le 1er juin.

En matinée, le Centre de services avait refusé de commenter et de diffuser le nom de l’école, soutenant que ce n'était pas leur initiative. L'école est finalement revenue sur sa décision mercredi après-midi.

Je suis en train de communiquer avec les centres de services pour leur dire de garder la fête des Mères et la fête des Pères et de ne pas les remplacer par la fête des Parents. J'espère honnêtement que ça va être suffisant, qu'on ne sera pas obligés d'aller plus loin , a confié Bernard Drainville avant que l'école de Saint-Jérôme annonce le changement.

Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Selon le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel-Nadeau-Dubois, il n’y a pas de mouvement au Québec pour annuler la fête des Mères ou la fête des Pères . Il invite plutôt les politiciens et la population à se concentrer sur les vraies priorités dans le système d’éducation .

Il y a eu un événement isolé, mais ce que certains tentent de nous faire croire, c'est qu'il y aurait quelque chose comme un mouvement ou comme une vague , a-t-il ajouté.

Mardi, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a partagé les décisions des enseignants de l’école de la Chanterelle et du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord sur Twitter, suggérant que le gouvernement ouvre la porte au wokisme .

Il réclame que Bernard Drainville donne des directives claires pour interdire l’annulation de la fête des Mères et de la fête des Pères.

Avec la collaboration de Julie Roy