Ces perles gonflantes sont dangereuses pour les enfants, avise Santé Canada

Ces petites billes sont aussi appelées perles d’eau, billes de gel, perles aquatiques ou perles sensorielles.

Elles se trouvent dans une panoplie de produits : trousses d’arts plastiques, balles antistress, jouets, vases décoratifs, bains de pieds, etc. Elles peuvent aussi être vendues sous forme déshydratée en sachets individuels.

Si avalées, les perles peuvent continuer de grossir

Ces perles sont faites d’un gel qui absorbe l’eau.

Ces produits-là, une fois qu’ils sont mis dans l’eau, peuvent gonfler jusqu’à 1500 fois leur grosseur. Si on les avale, ça peut causer un blocage intestinal , explique Joey Browne, agent de la sécurité des produits de consommation pour Santé Canada dans la région de l’Atlantique.

La prudence est donc de mise, surtout pour les enfants en bas âge.

Elles sont de couleurs vives et les enfants sont attirés par ces produits. Peut-être qu’ils vont penser que c’est des bonbons , affirme Joey Browne.

Les perles sont aussi rebondissantes et glissantes. Dans bien des cas, Santé Canada précise que des enfants ont trouvé des perles qui avaient roulé dans une autre pièce de la maison ou ont eu accès à ces billes par des produits présents à l’école ou à la garderie.

6 incidents rapportés au Canada, dont 1 grave

Joey Browne explique que Santé Canada surveille de près le nombre d’incidents signalés quant à ces perles au niveau international.

Aux États-Unis, 248 incidents mettant en cause des perles gonflant dans l’eau ont été signalés entre 2017 et 2022, dont 112 par ingestion.

Au Canada, six incidents ont été signalés entre 2011 et 2022. Trois d’entre eux ont causé des blessures, dont une blessure grave.

« Il y a des risques, non seulement à l’ingestion, mais aussi si les billes se retrouvent dans le nez ou les oreilles. » — Une citation de Joey Browne, agent de la sécurité des produits de consommation pour Santé Canada, région de l’Atlantique.

Joey Browne explique que l’avis de sécurité lancé par Santé Canada n’est pas seulement associé aux statistiques propres au Canada, mais aussi à une augmentation des incidents dans d’autres pays.

On commence à voir plus d’incidents liés à ce produit-là , explique-t-il.

Que faire si votre enfant avale une perle gonflant dans l’eau?

Si vous pensez que votre enfant a avalé l’une de ces perles, Santé Canada recommande de contacter immédiatement le Centre antipoison canadien au 1 844 764-7669.

Il faut aussi surveiller l’apparition de certains symptômes tels que des vomissements, des douleurs abdominales, un gonflement abdominal, une difficulté à respirer ou à avaler, une constipation, par exemple. Il est aussi recommandé de consulter un médecin.

Santé Canada demande donc aux parents d’être très vigilants lorsqu’ils achètent des produits contenant des perles gonflant dans l’eau.

Si vous êtes un parent ou le gardien d’un enfant plus jeune que cinq ans, vous ne devriez pas avoir ce produit-là dans la maison ou dans votre classe , affirme Joey Browne.

Pour les enfants de plus de cinq ans, Joey Browne conseille aux parents de bien les surveiller lorsqu’ils manipulent ces produits et de les ranger immédiatement après utilisation, pour éviter que des enfants plus jeunes les trouvent et les confondent avec des bonbons.

Pas de rappel de produits pour l’instant

Santé Canada affirme surveiller de près le nombre d’incidents au pays et ailleurs. Pour le moment, un avis public mettant en garde la population est la stratégie utilisée, mais l’interdiction de vente d’un produit pourrait être considérée.