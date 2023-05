Accusé de fraude et blanchiment d’argent, George Santos se dit innocent

Radio-Canada

Le représentant républicain de l’État de New York George Santos a plaidé non coupable, mercredi, aux accusations fédérales de fraude et de blanchiment d'argent portées contre lui. L'élu s'est rendu aux autorités, en matinée, avant de comparaître devant le tribunal.

À sa sortie de la salle d'audience, parfois sous les cris de « menteur! » lancés par des membres du public, M. Santos a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, a rapporté le New York Times. Le politicien juge aussi que la vitesse avec laquelle les dossiers d'accusation ont été montés contre lui, soit moins de cinq mois, depuis son élection, n'a pas de sens . Empruntant une méthode chère à l'ex-président républicain Donald Trump, l'élu a lui aussi qualifié de chasse aux sorcières les accusations qui ont été portées contre lui. Selon M. Santos, les « véritables coupables », dans cette affaire, sont les démocrates et les médias. Treize chefs d'accusation Les 13 chefs d'accusation reprochent au politicien d’avoir mis en place un système frauduleux de sollicitation de contributions politiques . Les procureurs fédéraux allèguent que Santos a créé une entreprise et incité ses partisans à y verser des fonds sous prétexte que ces dollars serviraient à sa campagne. Les procureurs ajoutent que des milliers de dollars ont été utilisés pour les dépenses personnelles de Santos, notamment des vêtements de luxe et des paiements par carte de crédit. Le politicien faisait l'objet d'enquêtes de la part de plusieurs autorités et dans plusieurs dossiers. M. Santos est notamment accusé d'avoir menti à de très nombreuses reprises et d'avoir inventé une foule d'aspects de son passé. M. Santos aurait ainsi embelli son curriculum vitæ, entre autres indiscrétions. George Santos a été élu au Congrès à l'automne dernier. Il affirmait qu’il était un riche négociateur de Wall Street possédant un important portefeuille immobilier. En réalité, il n'a pas travaillé dans les grandes sociétés financières, il n'est pas allé à l'université et n'a pas fait d'études. Il avait connu des difficultés financières avant sa candidature à différentes fonctions publiques. Des questions sur ses finances ont également fait surface. M. Santos a déclaré avoir prêté plus de 750 000 $ à sa campagne et aux comités d'action politique qui y sont liés, mais on ne sait pas comment il a pu disposer d'une telle fortune après des années où il a eu du mal à payer son loyer et a fait l'objet de multiples expulsions. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison pour les principaux chefs d'accusation. À lire aussi : États-Unis : le républicain George Santos visé par des accusations criminelles

Analyse/Quand les républicains accueillent un mythomane Lâché par les siens Plusieurs de ses collègues républicains à New York l'ont appelé à démissionner. Certains sont revenus à la charge. Écoutez, George Santos aurait dû démissionner en décembre. George Santos aurait dû démissionner hier. Et peut-être démissionnera-t-il aujourd'hui. Mais tôt ou tard, qu'il le veuille ou non, la vérité et la justice lui seront rendues , a déclaré le représentant américain Marc Molinaro, un républicain représentant une partie du nord de l'État de New York. Jusqu'à présent, neuf républicains de la Chambre ont réclamé son départ, dont six de l'État de New York. Plus prudent, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy (Californie), a rappelé le principe de la présomption d’innocence. Idem pour le leader de la majorité en Chambre, le républicain Steve Scalise, qui a indiqué vouloir attendre avant de porter un jugement. Les accusations viennent tout juste d'être déposées , a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Aux États-Unis, il y a la présomption d'innocence, mais ce sont des accusations graves. Il va devoir suivre le processus judiciaire. M. Santos a déjà fait l'objet d'enquêtes criminelles par le passé. À l'âge de 19 ans, il a fait l'objet d'une enquête criminelle au Brésil à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait utilisé des chèques volés pour acheter des articles dans un magasin de vêtements. Les autorités brésiliennes ont déclaré avoir rouvert l'affaire.