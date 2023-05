Les Remparts mettront-ils fin à leur disette?

Il s’en est écoulé du temps, depuis que les Remparts ont soulevé la Coupe du Président la dernière fois! Quarante-sept ans, exactement. La franchise a eu le temps de mourir et de renaître, le trophée d’être renommé et les principaux acteurs de changer. Mais pour le capitaine des Remparts de 1976, Jean Gagnon, cette conquête demeure encore bien fraîche à sa mémoire.

Individuellement, les nouveaux monarques du hockey junior québécois sont des athlètes moyens. Tous ensemble, ils sont devenus extraordinaires , écrivait le journaliste du Soleil Alain Bouchard, au lendemain de la victoire des Remparts, le 4 mai 1976.

Contrairement aux actuels Remparts, qui amorcent leur finale contre les Mooseheads d’Halifax au Centre Vidéotron vendredi, la formation de 1976 était loin de partir favorite dans le duel qui l’opposait aux Castors de Sherbrooke.

Champions de la saison régulière avec 111 points en 72 parties, ces derniers avaient eu le dessus toute la saison sur les Diables rouges (86 points), alors dirigés par le fougueux Ron Racette.

L'entraîneur avait procédé à un remaniement d’alignement presque complet en début de saison, échangeant notamment le pivot offensif de l’équipe, le centre Gaétan Boucher. Quant à ses nouvelles acquisitions, elles étaient davantage reconnues pour leur robustesse que pour leur finesse sur la glace.

Jean Gagnon était le capitaine de la dernière équipe des Remparts à avoir remporté la Coupe du Président en 1976. Photo : Radio-Canada

[Ron Racette] avait échangé des gros noms, mais il était allé chercher beaucoup de toughness qu’on n’avait pas. Et à partir du moment où les échanges ont pris fin, ç’a pris peut-être quelques semaines avant que tout le monde se regroupe ensemble et on a eu une fin de saison extraordinaire , se rappelle Jean Gagnon.

Cette progression, l’ancien capitaine l’attribue à la cohésion qui s’est rapidement installée au sein de l’équipe – où l’on retrouvait aussi les Denis Turcotte, Pierre Lacroix et Mario Marois – pour culminer en finale de la Coupe du Président. Au terme d’une série où tous les coups étaient permis, les Remparts allaient finalement défaire la talentueuse formation de l’entraîneur Ghislain Delage en six matchs.

[La première chose qui me vient en tête], c’est l’esprit d’équipe qu’on avait. On avait une équipe avec beaucoup beaucoup de caractère. Pas vraiment avantagée au niveau talent, mais un caractère incroyable. Avec une bonne gang de gars. On se tenait vraiment fort, cette année-là. Ç’a donné ce que ç’a donné. On n’était pas favoris, mais on avait tellement de caractère. Et avec le gars qui était derrière le banc, M. Racette, on ne pouvait pas ne pas en avoir , laisse entendre Jean Gagnon, sourire en coin.

À la Une du «Soleil», le gardien de but Maurice Barrette (1) remet la Coupe du Président au capitaine Jean Gagnon (3). Photo : «Le Soleil», 4 mai 1976, p. A1.

Le hockey d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celui qui se jouait à la fin des années 1970, où les équipes misant sur la robustesse faisaient la loi. Malgré sa petite taille, Jean Gagnon était de ceux qui n’hésitaient pas à en découdre avec l’adversaire.

« Il y avait énormément d’intimidation. Ça se passait beaucoup dans les journaux. Beaucoup de bla-bla à l’échauffement avant le match. Il y avait beaucoup d’intimidation. Aujourd’hui, tu ne peux plus faire ça. Tu parles un peu, mais il n’y a pas de réaction en tant que tel. Il va y avoir une petite mise en échec à l'occasion. Mais ce n’est pas comme dans le temps. Dans le temps, c’était les gants à terre et ça se tapait sur la gueule. » — Une citation de Jean Gagnon, défenseur et capitaine des Remparts en 1975-76

À gauche, la poignée de main entre les entraîneurs Ron Racette et Ghislain Delage, et à droite, le capitaine Jean Gagnon porté en héros par ses coéquipiers, à la Une du cahier des sports du quotidien «Le Soleil». Photo : «Le Soleil», le 4 mai 1976, page B1.

Certains mythes du hockey demeurent toutefois immuables, comme celui voulant qu’il y ait un avantage psychologique à remporter le premier match d’une série. Les Remparts de 1976 avaient asséné un coup fatal aux Castors dès la première rencontre de la finale, qu'ils avaient enlevée 3-2 sur la patinoire du Palais de Sports de Sherbrooke, dérobant l'avantage de la glace.

Aujourd'hui entraîneur adjoint du Blizzard M15 AAA, Jean Gagnon croit que les Remparts de Patrick Roy doivent prendre exemple sur les anciens et débuter leur finale du Trophée Gilles-Courteau contre les Mooseheads avec la même détermination. Pourquoi est-ce si important?

« Le mental. Le mental de gagner à la maison. Après ça, il faut jouer période par période, match par match, et essayer de commettre le moins d’erreurs possible avec le plus d’intensité possible. Le hockey d’aujourd’hui est rendu tellement rapide. C’est les petites choses qui font la différence. Les Remparts l’ont prouvé jusqu’à présent. Il reste quatre gros matchs à gagner et je leur souhaite la meilleure des chances. » — Une citation de Jean Gagnon, défenseur et capitaine des Remparts en 1975-76

Les Remparts l'emportent 3-2 sur les Castors de Sherbrooke, lors du premier match de la finale de la Coupe du Président, au Palais des sports de Sherbrooke, le 23 avril 1976. Photo : «La Tribune», le samedi 24 avril 1976, p.23.

L'énergie des partisans

L'ancien défenseur et capitaine est convaincu que les Remparts, portés par leurs partisans – le Centre Vidéotron fera salle comble vendredi et samedi –, sauront connaître un départ en lion. En 1976, les quelque 13 415 amateurs entassés dans un Colisée n'en contenant que 10 004 avaient soulevé l'équipe Cendrillon, qui l'avait emporté 5-1, lors du sixième match.

Ils étaient assis dans les escaliers! Les escaliers étaient pleins partout, partout! C’était magique de voir ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le temps, les gens fumaient dans le Colisée... C’était pas toujours chic [pour les] joueurs. On voyait de temps en temps un petit peu de boucane. C’était l’époque. Aujourd’hui, c’est une autre époque , se souvient, nostalgique, premier récipiendaire du Trophée Émile-Bouchard remis au meilleur défenseur de l'année dans la LHJMQ .