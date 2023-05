Flo Rida au Centre Slush Puppie le 16 juin

Le rappeur compte à son actif plusieurs succès, de Low (2007) à Good Feeling (2011), en passant par Right Round (avec Ke$ha) et Whistle. Son plus récent album complet, Wild Ones, incluant la pièce titre en duo avec Sia, remonte à 2012. Depuis, il a proposé quelques nouveautés, comme le mini-album My House en 2015 et la chanson Dancer en 2018.

Le concert de Flo Rida sera précédé de la soirée Tailgate, avec la présente notamment de DJ Fontana. La première partie inclura un artiste de la région, dont le nom sera prochainement dévoilé, ont précisé les organisateurs, qui espèrent accueillir 5000 spectateurs.



Les billets sont disponibles en ligne au prix de 75,99 $ et de 119,99 $.

Le premier d’une série de spectacles

Le spectacle est proposé par Vision Multisports Outaouais (VMSO), l’organisme gestionnaire du Centre Slush Puppie, en partenariat avec Lumivalli Productions.

Ce concert est le tout premier d’une série de spectacles musicaux d’envergure, au sein de la plus belle et grande scène de l’Outaouais , a déclaré en conférence de presse le directeur général de VMSO , Alain Gagné.

On va finalement pouvoir faire le baptême de tout l’équipement [dont nous disposons] pour faire des événements culturels , se réjouit Alain Gagné.

Ce dernier précise que la volonté de proposer des spectacles culturels était présente dès le début, avec une attention accordée à l’acoustique, au son et à la lumière dès la construction. On a investi quand même pas mal d’argent à ce niveau-là. On voulait s’assurer que les gens seraient emballés , ajoute le directeur général de VMSO .

Président fondateur de Lumivalli Productions, Christian Doucet précise pour sa part que deux autres événements, prévus respectivement mi-novembre et fin décembre, seront prochainement annoncés.