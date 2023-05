Hausse de taxes aux Îles : les commerçants demandent des comptes

Pour une deuxième séance d'affilée , les commerçants des Îles-de-la-Madeleine se sont rendus en grand nombre à l'hôtel de ville, mardi soir, pour poser des questions aux élus municipaux sur la gestion des finances et exiger la rationalisation des dépenses.

Toujours insatisfaits des hausses de taxes foncières imposées aux industries et aux commerçants, ils étaient environ 80 dans la salle du conseil municipal.

La plupart ont appelé à une réduction des dépenses afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables madelinots.

Durant plus d'une heure et demie, une dizaine de commerçants ont posé, tour à tour, une foule de questions très précises aux élus sur la gestion des finances municipales.

Ils souhaitent, entre autres, connaître le salaire de tous les employés municipaux, les primes versées aux cadres, l'évolution des frais liés à la flotte des véhicules depuis cinq ans, les coûts de construction et d'entretien des bâtiments municipaux, de même que les raisons du départ de l’ancien directeur général et les indemnités qui lui ont été versées, le cas échéant.

Ils ont également demandé des mises au point concernant certaines rumeurs laissant croire à l'érection de nouveaux bâtiments municipaux d'envergure.

Ils demandent aux élus la tenue d’une rencontre exceptionnelle, d'ici le 23 mai, afin d’obtenir des réponses à leurs questions et de vérifier si des actions concrètes ont été planifiées par la Municipalité.

C’est sain de poser des questions. Je vois des entrepreneurs inquiets, mais aussi des Madelinots, et ils ne viendront pas tous au micro , a affirmé l’homme d’affaires Claude Bourgeois.

Claude Bourgeois a posé une série de questions sur la gestion de la flotte de véhicules municipaux, notamment l'évolution du nombre de voitures et les frais de gestion au cours des cinq dernières années. Photo : Tiré de la webdiffusion de la séance du conseil municipal

On n'a pas les moyens d'acheter un bicycle à pédale et on se promène en Ferrari, a renchéri l’entrepreneur André Poirier. Il y a quelque chose qui ne marche pas.

« Il est grand temps de faire un immense ménage dans les charges que la Municipalité a sur le dos. Il est temps d'amincir le système. » — Une citation de André Poirier, entrepreneur madelinot

La volonté des commerçants d’être considérés et écoutés est toujours bien présente , a indiqué Shannie Thériault. Le budget 2023 n’est pas adapté à nos capacités de payer ni à nos besoins. Les commerçants ont toujours des questions sans réponse ou des réponses sans action.

Une analyse des questions est nécessaire

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, a indiqué qu’il devait prendre le temps d’analyser toutes ces demandes d’information avec les conseillers et les membres de l’administration municipale avant de s’engager formellement à y répondre dans les délais exigés.

Il y a des demandes qui touchent à la protection des données personnelles de certains employés, il y a des questions éthiques sur le partage de tout ça , explique Antonin Valiquette. La gestion d’un budget municipal, c’est extrêmement complexe, il y a toutes sortes de considérations qui peuvent influencer les réponses aux questions.

« Un délai de deux semaines est demandé, mais je préfère qu’on prenne notre temps pour donner la bonne information. » — Une citation de Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le maire a soulevé la possibilité de communiquer avec la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine pour la suite des choses, ce qui a soulevé l'indignation de certains commerçants. Ceux-ci demandent que le comité qu'ils ont mis en place demeure l'interlocuteur principal dans le dossier.

Antonin Valiquette affirme prendre acte des préoccupations des commerçants et précise que toute l'équipe municipale devra adopter une orientation qui puisse répondre le plus efficacement à celles-ci. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des efforts de rationalisation en cours

Le maire a répété que des efforts de réduction des dépenses étaient déjà en cours en vue de la préparation du budget 2024 et que le plan triennal d'immobilisation faisait l'objet d'une refonte complète. Il a d’ailleurs indiqué que la Municipalité va informer ses citoyens de ces démarches au cours des prochaines semaines.

Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gros travail de rationalisation, a-t-il indiqué. Maintenant, tous les conseillers et le maire siègent au comité de vérification des finances. Ce n’était pas le cas avant et les rencontres du comité sont plus fréquentes également.

Il a également souligné avoir fait des représentations à Québec dernièrement afin d’aller chercher de nouveaux revenus. Je vous assure que la question des finances et le maintien d'un compte de taxes raisonnable pour les citoyens et les commerçants, c’est au sommet de mes priorités , a martelé le maire.

M. Valiquette rappelle tout de même que la modification du budget 2023 n’est pas légalement possible. C’est sûr que, pour 2023, à moins d’obtenir de nouveaux revenus, on n’a pas, jusqu’à présent, trouvé d’avenue pour réduire le compte de taxes des citoyens , note le maire.

Des Madelinots signalent ne pas avoir versé le premier paiement de leurs taxes municipales en avril dernier, en signe de mécontentement.