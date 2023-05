L’incendie de forêt de la baie Sainte-Marie se poursuit mais reste stable

Le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse signale l’augmentation du nombre d'hectares de 80 à 111. Cela ne signifie pas que le feu s'est propagé, mais plutôt que les équipes d’urgence ont pu parcourir le périmètre de l'incendie et déterminer plus précisément sa taille.

« Le feu ne se propage pas, mais il n'est pas encore maîtrisé. » — Une citation de Ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse

Trente et un employés du ministère – pour la plupart des pompiers – et 22 pompiers volontaires de la région étaient de retour sur place mercredi, appuyés par un hélicoptère.

L'incendie a été repéré vers midi lundi et s'étend maintenant sur près de 111 hectares dans la baie Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Mardi soir, les employés du ministère ont combattu jusqu’à la tombée de la nuit, aidés de 47 pompiers volontaires et de 2 hélicoptères. Peu avant 15 h mercredi, le feu était contenu à 65 %. La situation était toujours stable en début de soirée, vers 19 h.

C'est ridicule à quel point c'est sec

Vernon Belliveau, un pompier volontaire de la caserne de Saint-Bernard dans le comté de Clare, dit qu’il n’a jamais vu ce genre de feu de forêt qui dure quelques jours.

C'est le plus gros que j'ai vu en 20 ans de service , dit-il. On est pas mal chanceux dans notre région, ce n'est pas des choses qui arrivent souvent.

« On veut jamais des choses comme ça ici, mais ça peut arriver. » — Une citation de Vernon Belliveau, pompier volontaire

Il s'est joint à la bataille contre le brasier mercredi. Sa tâche est de remplir les camions d'eau à partir d'un lac près de la zone de l'incendie. Il est convaincu que l'équipe des pompiers viendra à bout du feu avec l'aide de Dame Nature.

Vernon Belliveau est pompier volontaire dans la baie Sainte-Marie depuis 20 ans. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Les équipes d'urgence et les résidents de la région ont hâte de voir de la pluie.

Arthur Mullen a eu très peur de perdre sa maison lorsque l'incendie s'est déclaré. On est tous inquiets, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent , admet le résident.

On n’a jamais vu la région aussi sèche; c'est ridicule à quel point c'est sec.

Il se demande ce qui arrivera s'il ne pleut pas d'ici la fin de semaine, et la situation des feux de forêt en Alberta n'a rien pour le rassurer.

Arthur Mullen a eu peur pour sa résidence quand le feu de forêt près de Hasset, dans la baie Sainte-Marie, a commencé lundi. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables rappelle aux Néo-Écossais de la région qu’ils peuvent faire leur part pour freiner les incendies de forêt.

Il indique que les résidents peuvent nettoyer leur cour et enlever les choses qui brûlent facilement autour de leur maison pour réduire le risque de propagation des feux.

Nous encourageons également fortement les résidents à vérifier et à respecter les restrictions de brûlage quotidiennes , exhorte le ministère dans un communiqué.

Il donne aussi quelques conseils pour faire des feux en toute sécurité :

Bien choisir l’emplacement;

S’assurer qu’il n’y a pas trop de vent;

Surveiller son feu à tout moment;

Et s’assurer de bien l'éteindre avant de partir.

Avec les informations des journalistes Julie Sicot et Paul Légère