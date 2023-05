Ottawa présente un nouveau passeport plus moderne et sécuritaire

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, et sa collègue ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, ont présenté mercredi matin le nouveau passeport canadien lors d'un point de presse à l'aéroport d'Ottawa.

Le document qui était en développement depuis 2013 sera doté d'un nouveau design et de plusieurs caractéristiques de sécurité à la fine pointe de la technologie, assure le gouvernement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La page de renseignements personnels du nouveau passeport canadien comporte plusieurs nouveaux éléments de sécurité. Photo : Gouvernement du Canada

Cette nouvelle génération de passeports qui commencera à être distribuée cette année fait l'objet d'une refonte complète afin de moderniser le document, mais également pour rendre plus difficile encore sa contrefaçon.

D'entrée de jeu, la page couverture du passeport affichera un design distinctif de l'ancien. C'est la première fois depuis des décennies que le Canada modifie la page couverture de son passeport.

La page d'informations personnelles du détenteur sera désormais en polycarbonate, la même matière utilisée pour fabriquer le papier-monnaie et les permis de conduire , a précisé le ministre Fraser.

Les renseignements inscrits sur cette page ne seront par ailleurs plus imprimés, mais gravés au laser.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L’intérieur de la couverture et la première page sont illustrés avec un cerf, des feuilles d’érable et des flocons de neige. Photo : Gouvernement du Canada

La nouvelle génération de passeport sera – comme l'ancienne – munie d'une puce électronique. Cette dernière sera insérée dans une fenêtre transparente sur la page de polycarbonate afin de mieux détecter les tentatives de contrefaçon.

Un kinégramme sera ajouté sur la photo principale du passeport pour compliquer davantage la vie des faussaires. Une fenêtre transparente dotée d'une photo secondaire du titulaire du passeport sera aussi ajoutée sur la page de renseignement, le tout assorti d'une image laser variable et de caractères imprimés avec une encre sensible à la température.

Les pages intérieures du passeport ont quant à elles toutes été renouvelées et changeront d'apparence sous la lumière ultraviolette. Elles arboreront notamment des animaux et des scènes de la vie qui célèbrent le patrimoine et l'identité du Canada au fil des quatre saisons .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Vue d'une page intérieure du nouveau passeport (à gauche) et les éléments de sécurité qui apparaîtront sous la lumière ultraviolette (à droite). Photo : Radio-Canada / Gouvernement du Canada

Ce nouveau passeport commencera à être distribué au cours de l'été, le temps que les stocks d'anciens documents soient écoulés, a précisé la ministre Karina Gould.

Les autorités gouvernementales ajoutent que les anciens passeports demeurent toujours sécuritaires et en vigueur jusqu'à leur expiration.

C'est à la Compagnie canadienne des billets de banque qu'Ottawa a confié la conception et l'élaboration de cette nouvelle génération de passeports via un contrat d'une durée de 14 ans signé en 2019.

L'une des dernières modifications majeures du document remonte à 2013, où le gouvernement fédéral y avait ajouté une puce électronique en plus d'offrir la possibilité aux détenteurs de le renouveler tous les 10 ans.

Renouvelable sur Internet à compter de l'automne

Le ministre Sean Fraser a également annoncé qu'à compter de l'automne, les Canadiens pourront renouveler leur passeport dans le confort de leur foyer par le biais d'une application en ligne qui leur permettra de remplir tous les documents, de charger leur nouvelle photo de passeport et d'acquitter les frais directement sur le site Internet du gouvernement du Canada.

Fait à noter, l’application en ligne ne pourra être utilisée que pour renouveler un passeport déjà émis et non pour faire une demande officielle de passeport. Le renouvellement du passeport des enfants de moins de 18 ans ne sera pas non plus possible en ligne.

La crise des passeports serait derrière nous, assure-t-on

Des milliers de personnes ont fait la file pendant des heures, voire des jours, pour obtenir un passeport l'été dernier au pays. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

En ce qui a trait aux délais de traitement des demandes de passeports qui ont explosé l'an dernier au pays, la ministre Karina Gould a elle-même abordé le sujet en conférence de presse, se disant bien au fait des ratés qui ont généré ces interminables files d'attente devant les bureaux de Passeport Canada.

Elle a assuré que l'orage était désormais passé et que ses services continueront à offrir aux Canadiens une expérience de haute qualité depuis le moment où ils demandent jusqu'au moment où ils reçoivent leur nouveau passeport .

Je reconnais que cette norme de service s'est dégradée l'année dernière. Nous avons connu une année au cours de laquelle la demande refoulée des voyages a entraîné une augmentation massive de la demande des services de passeport , a-t-elle rappelé.

« Nous avons déployé tous les efforts possibles et imaginables pour éliminer ce retard et nous avons rétabli les services de passeport au niveau de qualité que les Canadiens attendent. » — Une citation de Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

La ministre n'a cependant pas parlé des délais et retards qu'a pu entraîner la grève des 155 000 fonctionnaires fédéraux qui s'est achevée tout récemment.