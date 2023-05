Feux en Alberta : nouveaux renforts pour une course contre la montre

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Sur les 76 feux de forêt et de broussailles actifs en Alberta, 24 ne sont toujours pas maîtrisés. Plusieurs provinces et États américains ont envoyé des renforts pour combattre les brasiers avant le temps chaud prévu dans les prochains jours.

Parmi les nouveaux renforts, le Yukon et le Nouveau-Brunswick ont chacun envoyé 21 pompiers qui rejoindront des centaines de combattants du feu venus notamment du Québec et de l'Ontario. Des États américains ont aussi envoyé du personnel. L’Oregon a envoyé 23 pompiers, et l'Alaska, 11.

Des pompiers ont quitté mercredi matin l'aéroport Jean-Lesage, à Québec. L’agent de protection à la base de Bonaventure, Serge Paul-Jean, agira comme chef de division des équipes du Québec lors de la mission en Alberta.

C'est le fun d'aller aider nos collègues. Des fois ils viennent nous aider aussi. On leur retourne la faveur.

Le professionnel en gestion des feux se dit fébrile, s'imaginant passer un moment intense comme en 2016 lors des feux à Fort McMurray.

« C'était un gros feu. Là c'est plusieurs gros feux, beaucoup d'évacuations. Ils ont besoin d'aide. » — Une citation de Serge Paul-Jean, agent de protection à la base de Bonaventure

L'Alberta dispose actuellement de plus de 700 pompiers, d'équipements lourds et d'avions-citernes pour lutter contre les incendies de forêt dans la province , précise le communiqué de la province.

Alberta Wildfires se prépare de son côté à faire face à la possibilité que les feux reprennent de la vigueur, car Environnement Canada prévoit de la chaleur et pas de précipitations durant le reste de la semaine.

Nous essayons de prévoir autant que possible ce qui va se passer. Nous ne nous attendons pas à des vents aussi violents que ceux de la fin de semaine dernière, qui ont certainement été l'un des facteurs responsables du comportement extrême de certains feux. Mais nous ne tenons pas la situation pour acquise , ajoute Christie Tucker d’Alberta Wildfire.

Inquiétudes dans la région de Grande Prairie

Quatre membres des Forces armées canadiennes sont arrivés à Grande Prairie hier pour évaluer les besoins en raison d’un feu qui a déjà brûlé 1464 hectares, selon la dernière mise à jour du Grande Prairie Regional Emergency Partnership (GPREP), publiée mardi soir.

Des pompiers de Grande Prairie sont à l'œuvre pour éteindre un feu. Photo : Les pompiers de Grande Prairie

Le Grande Prairie Regional Emergency Partnership coordonne les services d’urgence de la région durant des désastres.

La mise à jour indique également que le feu au sud de la ville est très actif et comporte plusieurs points chauds. Les points chauds sont dangereux, car ils peuvent vite s'enflammer et donner lieu à des flammes vives qui se propagent rapidement.

Si la pluie a aidé les pompiers à faire des progrès, les conditions météorologiques des prochains jours inquiètent cependant les autorités, car les températures vont grimper à partir de vendredi pour atteindre des maximums allant jusqu’à 29 degrés Celsius durant la fin de la semaine et lundi.

Les fermiers sont aussi appelés en renfort

Le GREP demande aux personnes qui possèdent des terres dans la zone d'évacuation de les défricher et de les ensemencer . Le défrichage et l'ensemencement des terres contribuent à ralentir la propagation des incendies en retournant le sol et en enterrant les sources de combustible , précise l’organisation.

Un peu plus de 930 évacués sont enregistrés au centre Bonnetts Energy.

24 000 personnes évacuées

D’après le gouvernement albertain, 11 000 personnes évacuées se sont enregistrées dans les divers centres d’évacuation répartis dans la province.

Le nombre total des personnes visées par des ordres d'évacuation a toutefois baissé, passant de 29 000 à 24 000, selon les estimations du gouvernement. Douze ordres d'évacuation sont toujours en vigueur dans les régions du centre et du nord de la province.

Contrairement à une première information donnée par la province, l’Agence de gestion des urgences de l'Alberta précise qu'il n'est pas nécessaire que les personnes évacuées aient quitté leur domicile pendant sept jours consécutifs pour bénéficier du soutien financier de la province.

Il s'agit plutôt de sept jours au total. Les résidents évacués qui ont pu rentrer chez eux avant d'être de nouveau visés par un ordre d'évacuation sont admissibles lorsque le nombre total cumulé atteint sept jours.

Quelques ordres d’évacuations levés

L'ordre d'évacuation a été levé mercredi dans certaines zones du comté de Yellowhead, notamment pour le hameau d'Evansburg et les zones rurales à l'est, au nord et au sud de Wildwood.

Le hameau de Wildwood, Lobstick Resort et Hansonville, entre autres, sont toujours sous un ordre d'évacuation.

Dans le comté du Lac Ste. Anne, l'ordre d'évacuation de Lessard Laker Estates a été annulé. Les incendies dans cette zone sont circonscrits, mais demeurent actifs, disent les autorités. Les résidents de la localité sont invités à rester vigilants, car avec les prévisions météorologiques, le danger d’un feu de forêt n'est pas écarté.