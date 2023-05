Les Jeunes chanteurs d’Acadie et un chœur de l’Ontario pour un concert d’envergure

Au total, près de 100 choristes seront rassemblés.

Les choristes chanteront ensemble pour plusieurs morceaux mais chacun des chœurs pourra également offrir des chansons de leurs propres répertoires.

Les Jeunes chanteurs d'Acadie lors de leur voyage à New York. Photo : Gracieuseté/Noémie Robichaud

Les jeunes chanteurs d'Acadie présenteront d'ailleurs l'essentiel des pièces qu'ils ont chanté lors de leur passage au Carnegie Hall en avril dernier.

Nadine Hébert, directrice des Jeunes chanteurs d'Acadie. Photo : Radio-Canada

Pour la directrice des Jeunes chanteurs d'Acadie Nadine Hébert, c'est un privilège que de pouvoir compter sur autant de choristes sur scène.

Si je pouvais en avoir 100 chaque fois, ce serait merveilleux , affirme-t-elle en riant

Elle ajoute que c'est vraiment impressionnant d'avoir une telle masse sonore surtout avec la magnifique sonorité de l'église. C'est sûr que c'est un défi, avoir l'attention de tous les choristes, mais c'est vraiment le fun. Et c'est super pour mes chanteurs aussi que de pouvoir être entouré d'autres jeunes qui comme eux partagent la même passion. Et en plus, le Chœur senior du Centre d’excellence artistique de l’Ontario dans l'est du Canada est vraiment impressionnant !

Le Chœur senior du Centre d’excellence artistique de l’Ontario seront en tournée dans quelques endroits de l'est du Canada Photo : Maxime Bégin

Pour Maxime Bégin, professeur en musique vocale au Centre d'excellence artistique de l'Ontario et directeur de leur chorale, le talent des jeunes s'explique en partie par le large éventail de notions académique et pratiques qu'ils reçoivent dans leur parcours scolaire.

Ils reçoivent en plus de leur formation académique normale, ils ont des cours de musique intensifs, je les vois tous les jours. On y ajoute à ça des cours de chants en privés. C'est un programme préuniversitaire musicale assez poussé .

Pour lui, c'est un défi très intéressant pour les chorales participantes que de mélanger leur répertoire.

C'est quand même un format que l'on utilise souvent, soit celui de faire un concert conjoint, chaque chorale prépare environ la moitié du concert et on s'approprie conjointement 1 ou 2 chansons. On a vraiment hâte de répéter avec les Jeunes chanteurs d'Acadie et s'offrir au public , poursuit Maxime Bégin.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une tournée du Chœur senior du Centre d’excellence artistique de l’Ontario dans l'est du Canada, une première depuis la pandémie. Ils feront d'ailleurs des arrêts à Québec, Moncton puis Terre-Neuve pour finalement revenir à Niagara Falls pour la compétition MusicFest Canada.