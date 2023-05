Trois adolescents arrêtés pour des incendies criminels dans le secteur d’Aylmer

Les trois adolescents de Gatineau, âgés de 15 et 16 ans, ont été arrêtés à la fin du mois d’avril pour des incendies entre les 9 et 11 avril.

Six incendies ont eu lieu dans des contenants destinés aux ordures ou au recyclage et un autre s'était déclaré dans un cabanon.

Tous les événements se sont déroulés dans le district d'Aylmer, soit sur les rues Parker, Dalhousie, Thomas, Bancroft, Lord-Aylmer et du Couvent.

Personne n'a été blessé lors des événements, précise le SPVG par voie de communiqué, mercredi.

Le nombre élevé d'incidents survenus dans un rayon rapproché ainsi que les éléments d'enquête recueillis sur les lieux semblaient indiquer que les incendies n'étaient pas de nature accidentelle , explique la police de Gatineau. Les démarches d'enquête effectuées ont permis aux enquêteurs de déterminer que les sept événements étaient effectivement reliés et de procéder à l'arrestation de trois adolescents de Gatineau.

Les sept dossiers ont été transférés au bureau des enquêtes criminelles afin de tenter d'établir des liens entre ceux-ci et d'identifier le ou les auteurs des crimes.