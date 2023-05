Hydrogène vert : le port de Belledune s’entend avec celui de Rotterdam

Le PDG du port de Belledune, Denis Caron, fait partie d’une mission commerciale du Nouveau-Brunswick à Rotterdam où se déroule ces jours-ci le Sommet mondial de l’hydrogène.

On a signé ce matin une entente avec le port de Rotterdam pour faire l’importation et l’exportation à partir de nos ports. Dans notre cas, ce sera l’exportation à partir de Belledune pour ces produits-là , a annoncé Denis Caron au cours d’une entrevue accordée de Rotterdam, mercredi, à l'émission La matinale, d’ICI Acadie.

Des occasions d’affaires prennent déjà forme.

Je peux vous dire qu’ici, il y a déjà des carnets de commandes signés avec d’autres entreprises. On s’attend à ce que l’hydrogène vert soit disponible vers 2028 , fait entendre M. Caron.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le premier ministre Blaine Higgs est à Rotterdam pour le Sommet mondial de l'hydrogène 2023. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Le port de Belledune souhaite établir une usine de production d'hydrogène vert dans ses propres installations, d’ici cinq ans, à l’aide d’investisseurs américains.

On est ici pour justement discuter avec des clients potentiels, indique M. Caron. Si on peut avoir des contrats, là, ça va justifier davantage l’investissement qu’on doit faire à Belledune et ailleurs.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick précise que le partenariat entre le port de Belledune et l'entreprise américaine Cross River Infrastructure Partners permettrait d’approvisionner en énergie propre les marchés européens autrefois alimentés par la Russie.

Des occasions d’investissement

Le monde entier cherche à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, d’où l’intérêt pour l’hydrogène vert en tant que combustible, explique M. Caron. Il s’agit en gros de produire de l’hydrogène à partir de l’eau à l’aide d’un courant électrique provenant d’une source renouvelable, par exemple l’éolien, mais tout cela requiert des investissements considérables.

On parle de 1,5 à 2 milliards $ juste pour une usine. Dans notre cas, au Nouveau-Brunswick, on a besoin d’autres énergies renouvelables dans le réseau , affirme Denis Caron.

« Il y a vraiment une autre occasion pour nous au Nouveau-Brunswick, c’est d’augmenter la capacité électrique de notre réseau, mais surtout d’attirer des investisseurs pour le faire. » — Une citation de Denis Caron, PDG du port de Belledune

M. Caron ajoute que l’entente conclue avec le port de Rotterdam est très importante parce que c’est le plus grand port d’Europe.

Le port de Belledune au Nouveau-Brunswick (ci-dessus) s’entend avec celui de Rotterdam, aux Pays-Bas, en matière d'exportation d'énergie verte. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

Il a une capacité incroyable pour recevoir, mais il y a aussi des industries aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, qui ont besoin de cette source d’énergie , conclut Denis Caron.

Le Sommet mondial de l'énergie

Le Sommet mondial de l'énergie rassemble des représentants de l’industrie de l’énergie, de gouvernements et de groupes de recherche des quatre coins du monde, indique le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le but de l'événement est d'accélérer la transition énergétique vers des énergies propres et renouvelables et à stimuler des investissements à l'échelle mondiale dans les infrastructures nécessaires.

Le sommet rassemble plus de 8000 délégués provenant de plus de 100 pays.

