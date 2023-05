Le braconnage de civelles est difficile à arrêter, admet la ministre des Pêches

La ministre canadienne des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, Joyce Murray, a admis mardi que les problèmes entourant la pêche à la civelle sont « devenus incontrôlables » ce printemps.

« C'est devenu incontrôlable, en partie à cause de la facilité de [la] pêche et de la valeur des prises. » — Une citation de Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La ministre a fermé la pêche à la mi-avril après que de nombreux pêcheurs non autorisés eurent commencé à pêcher sur les rivières de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Les minuscules anguilles translucides capturées lors de leur migration de l'océan vers l'eau douce se vendent des milliers de dollars le kilo et sont expédiées vivantes en Asie, où elles sont cultivées pour l'alimentation.

L'afflux de braconniers pose un risque pour la conservation de l'espèce et un risque pour la sécurité des agents des pêches, des pêcheurs et du public. Il y a eu des intimidations nocturnes, des menaces et des violences sur les rivières.

Le MPO a été accusé par les titulaires de permis commerciaux de civelles et les politiciens de ne pas en faire assez pour arrêter la pêche illégale, avant et après la fermeture de la pêche commerciale le 15 avril.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne du Canada, Joyce Murray, le 23 mars 2022. Photo : La Presse canadienne

La ministre Joyce Murray a insisté sur le fait que les efforts pour lutter contre la pêche illégale donnent des résultats.

Nous avons procédé à de nombreuses, nombreuses, voire des dizaines d'arrestations au cours des dernières semaines depuis la fermeture , a rapporté la ministre. Nous avons en fait confisqué plus d'un million de dollars de produits.

Plus tôt cette semaine, le MPO a annoncé avoir saisi 113 kilogrammes de civelles d'une valeur de 500 000 $ après une inspection près d'Halifax vendredi.

Atlantic Elver Fishery, titulaire d'un permis commercial de pêche à la civelle, a installé des caméras de suivi pour documenter le braconnage nocturne en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Atlantic Elver Fishery

Mais un titulaire de permis commercial, Stanley King, de Atlantic Elver Fishery, affirme que la récolte illégale se poursuit et il a les photos pour le prouver.

Il a installé des caméras de surveillance sur les rivières attribuées à l'entreprise. Il transmet régulièrement des images à la ministre pour demander l'application des règlements.

C'est la 22e fois que je signale le braconnage de civelles à ces endroits en 23 jours depuis la fermeture de la pêche , a écrit Stanley King à la ministre le lundi 8 mai.