Parmi les gens qui étaient présents, plusieurs habitent la rue des Genévriers, dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides. Ils craignent que des travaux d’exploration soient menés sur une immense terre à bois dont l’entrée donne sur leur rue.

Le maire Michel Angers était plus que prêt à les recevoir, même qu’il juge que leur présence renforce sa position face au gouvernement du Québec pour l’inciter à modifier la Loi sur les mines.

« Vous passez par le gouvernement de proximité [pour faire part de vos inquiétudes]. On est d'accord : on va être votre porte-parole. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Shawinigan a fait une demande de suspension d’octroi de titres miniers sur tout le territoire de la ville au ministère des Ressources naturelles, mais le maire doute que cette demande sera acceptée.

Le conseil ne vous promettra pas que, jamais, sur le territoire de la Ville de Shawinigan, il n'y aura de développement minier [...], même si on le veut, même si on le souhaite , a affirmé M. Angers.

Les gens présents à la séance du conseil municipal de Shawinigan le 9 mai 2023 sont inquiets par rapport à l'exploration minière. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Les propos du maire de Shawinigan n’ont rien fait pour rassurer une résidente de Saint-Gérard-des-Laurentides, Any Trottier. Je crois en la bonne volonté de monsieur le maire. Je ne vous cache pas que son scepticisme par rapport à [...] l'acceptation du moratoire est inquiétant.

Elle souhaite que la Ville communique le plus possible avec ses citoyens dans ce dossier. Si au moins on est informés quand il fait des démarches, même si ce n'est pas fructueux, on va savoir que quelque chose se passe , a-t-elle dit.

Le maire déçu deux fois plutôt qu'une par le ministère des Ressources naturelles

Le maire de Shawinigan est offusqué que le ministère des Ressources naturelles ait refusé aux élus de participer à une rencontre d’information sur les claims miniers qui s’est tenue lundi après-midi.

Michel Angers et le conseiller municipal Christian Houle pensaient pouvoir se brancher virtuellement à la réunion offerte aux municipalités de la région, mais l’accès leur a été refusé. Seuls les fonctionnaires municipaux pouvaient y assister.

Autre affront pour le maire, le ministère aurait refusé de libérer un expert pour répondre aux questions des citoyens au sujet d'une éventuelle rencontre d’information que souhaitait organiser la Ville.

« On a demandé au ministère des Ressources naturelles une rencontre [pour] qu’il vienne ici rencontrer l'ensemble des citoyens. Ils nous ont dit oui, donc on a préparé notre rencontre d'information. Il restait la date [à déterminer], on était un peu indécis sur la date. Ils nous ont rappelés pour nous dire : "Non, ils ne sont plus intéressés à vous rencontrer." » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Une rencontre virtuelle organisée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec aura lieu le 17 mai en Mauricie. Il s’agit d’un des arrêts de la tournée de consultations sur l'encadrement minier.

Avec les informations de Julie Grenon