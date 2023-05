Québec et les médecins spécialistes s’entendent pour rattraper des opérations

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, annonceront ce matin un nouveau plan de rattrapage d'interventions chirurgicales « avec des cibles réalistes, mais « ambitieuses ».

L’information d’abord publiée dans La Presse, a été confirmée par Radio-Canada. L’entente intervenue entre Québec et la FMSQ concerne les opérations en attente depuis plus d’un an.

Le plan vise un rattrapage pour décembre 2024 et comprend des cibles pour chacune des régions administratives.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, l’entente avec la FMSQ est similaire à celle intervenue en mai 2022 avec les médecins omnipraticiens et qui comprenait la prise en charge de 500 000 Québécois sans médecin de famille.

Le point de presse du ministre Christian Dubé et du Dr Vincent Oliva aura lieu à 9 h 20, à l’Assemblée nationale.

Le tableau de bord de performance du réseau de la santé et des services sociaux montre que 17 249 patients sont en attente d’une opération depuis plus d’un an. En septembre 2022, cette liste s’établissait à 22 197 patients.

Avant le début de la pandémie, en février 2020, elle était de 2645 patients.

Au début d’avril, la FMSQ trouvait inacceptable de ne pas avoir été « vraiment consultée » par le gouvernement Legault dans l’élaboration du projet de loi 15 visant à rendre le système de santé plus efficace.

Lors de la reprise des consultations particulières sur le projet de loi 15, mardi, le ministre Dubé a déclaré qu’il a l’intention d’être à l’écoute des ordres professionnels, fédérations de médecins et syndicats qui vont défiler tour à tour devant les élus au cours des prochains jours.

Avec des informations de Sébastien Bovet