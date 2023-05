Clearwater Seafoods veut ajouter 72 tonnes de homard à son quota annuel

L'entreprise détient des droits exclusifs sur la zone de pêche du homard 41, ou ZPH 41, au large du sud de la Nouvelle-Écosse.

L'automne dernier, la Première nation de Membertou et les partenaires mi'kmaq de l'entreprise ont demandé au ministère des Pêches et des Océans d'augmenter le total autorisé des captures de 10 %.

En réponse, le MPO a maintenue le total autorisé des captures de manière provisoire à 720 tonnes pour 2023 pendant qu'il examine la demande.

Clearwater Seafoods soutient qe l'augmentation proposée ne pose aucun risque pour les stocks de sa zone de pêche au homard. Photo : Julien Lecacheur

Une augmentation prudente donnera l'occasion à la science d'évaluer l'impact de prélèvements supplémentaires sans risque pour le stock de la ZPH 41 ou les pêcheries adjacentes , soutiennent les porte-parole Jennifer Deleskie, vice-présidente du développement des affaires et des affaires publiques chez Membertou, et Christine Penney, vice-président de la durabilité et des affaires publiques de Clearwater, au nom de la Coalition Mi'kmaq.

Elles croient que le quota peut être augmenté de manière durable et qu'il augmentera les avantages économiques pour les communautés Mi'kmaq qui ont investi dans la pêche .

Mi'kmaq Nouvelle-Écosse et Premium Brands de la Colombie-Britannique ont acheté Clearwater en 2020. C’était le plus gros investissement dans l'industrie des produits de la mer par un groupe autochtone au Canada.

Demande de quota en perspective

Le quota de pêche en haute mer dans la zone 41 représente environ 15 % du homard que Clearwater vend chaque année alors que les débarquements des zones de pêche au homard adjacente 33 et 34 représentent un peu plus de 2 %.

La zone de pêche au homard 41 se trouve au sud des zones 33 et 34, en haute mer. Photo : Radio-Canada

La plus récente évaluation scientifique des stocks du MPO indique que la population de homard demeure dans la zone saine de la zone de récolte de Clearwater. Ce qui fait croire à l'entreprise qu’il n’y a pas de risque pour le stock.

La ressource de la ZPH 41 est saine par rapport aux conditions historiques et la productivité biologique est considérée comme élevée , disent Jennifer Deleskie et Christine Penney.

Le quota de la ZPH 41 est détenu par huit permis. La coalition de propriété de Clearwater, composée de sept communautés Mi'kmaq, détient six des permis et la Première Nation de Membertou détient les deux autres.

Le Randell Dominaux est le navire pour la pêche extracôtière au homard de Clearwater. Photo : Clearwater Seafood/Facebook

Un seul navire de Clearwater, le Randell Dominaux basé à Shelburne, capture le quota.

Contrairement à toutes les autres pêcheries de homard au Canada, la ZPH 41 a un quota et la saison dure toute l'année.

Les opposants à l'augmentation

Plusieurs associations qui représentent plus de 1500 pêcheurs de homards qui ont un permis pour récolter dans les ZPH 33 et 34 demandent au MPO de rejeter la demande d'augmentation du quota.

Dan Fleck de l’association des pêcheurs de homards Brazil Rock 33/34 qui représente les pêcheurs commerciaux de la région. Photo : Gracieuseté : Brazil Rock Lobster Association

Les associations de pêcheurs de homards, Brazil Rock et Coldwater de même que le comité consultatif de la ZPH 33 ont soumis des lettres d'opposition.

72 tonnes supplémentaires de homards qui entrent sur le marché ont des impacts financiers néfastes sur les pêcheurs des ZPH 33 et 34 et sur le prix , écrit l’association Brazil Rock dans sa lettre du 8 mars.

Colin Sproul, qui représente l'association provinciale de l'Alliance pour la conservation des pêches unifiées, dit que si le quota augmente ça se fera au détriment des pêcheurs de la côte. Si la ministre accorde cette augmentation, elle sortira littéralement des poches arrière des pêcheurs côtiers vers une mégaentreprise , dit-il.