Les résidents de L’Isle-aux-Coudres rejettent la solution de la STQ

Les résidents de L'Isle-aux-Coudres qui souhaitaient être rassurés par rapport à la fiabilité du service de la Société des traversiers du Québec (STQ) se disent «amers» et «insatisfaits des réponses» à leurs demandes.

Des membres de la direction de la STQ , dont la PDG Greta Bédard, ont écouté les résidents et tenté de répondre à leurs questions pendant 2 h 30 mardi soir lors d’une rencontre à laquelle environ 450 personnes ont assisté.

La situation actuelle n’est pas la situation que l’on souhaite, c’est une situation qui est temporaire et on va remettre les navires en service, pour vous offrir le service auquel vous êtes habitué , a expliqué la PDG Greta Bédard.

Les résidents exigent un navire fiable et veulent que la STQ redirige le NM Alphonse-Desjardins de la traverse Québec-Lévis vers L’Isle-aux-Coudres aussi tôt que mercredi, chose que la STQ refuse de faire.

Il y a un seul navire à Québec-Lévis et on se doit d’assurer notre mission où c’est nécessaire , a affirmé la PDG .

Greta Bédard retient que les résidents de L'Isle-aux-Coudres veulent de la «prévisibilité» et une «continuité de service» en lien avec le service de traversier. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

La solution proposée par la STQ est de maintenir le statu quo jusqu'au retour à un horaire normal du NM Svanoy qui est prévu pour le 22 mai. Elle souhaite aussi signer une entente avec Croisières AML pour que l'entreprise fournisse un bateau de remplacement entre Québec et Lévis afin de permettre au NM Alphonse-Desjardins de se rendre à L'Isle-aux-Coudres comme navire de relève si un bris de plus de 24 heures survient.

Vingt-quatre heures sans bateau c’est non! , a réagi une résidente au microphone lors d’une intervention.

Colère, craintes et émotions

L’église Saint-Bernard où la rencontre a eu lieu était remplie à un point tel qu'une cinquantaine de participants ont dû rester debout faute de places assises.

Quelques dizaines de résidents ont pris la parole pour exprimer leurs craintes pour la santé et la sécurité des aînées et des enfants de la communauté, ainsi que la précarité économique engendrée par la situation. Certains sont devenus émus, et plusieurs ont exprimé leur frustration.

On n’a pas les réponses qu’on voulait avoir ce soir, a laissé tomber Francis Boudreault, le porte-parole du Comité mobilisation IAC en fin de soirée.

« Il faut absolument que vous retravaillez pour qu’on regagne confiance dans votre organisation. On peut être des collaborateurs de premier plan, mais pour le moment, travaillons main dans la main pour vous redonner les lettres de noblesse, parce que vous n'en avez aucune. » — Une citation de Francis Boudreault, porte-parole, Comité mobilisation IAC

En un peu plus d’une semaine, le comité affirme avoir recueilli plus de 1000 lettres signées par des résidents, entrepreneurs et fournisseurs de services de L’Isle-aux-Coudres qui demandent un service fiable. Les lettres seront livrées à l’Assemblée nationale, explique M. Boudreault.

La ministre des Transports, y va falloir qu’elle bouge de son côté, également , ajoute-t-il.

Deux ans de difficultés

La STQ a de la difficulté à offrir un service stable depuis le départ du NM Joseph-Savard qui dessert normalement L’Isle-aux-Coudres. Il a été retiré des eaux au printemps 2021 pour un entretien prévu et n’est toujours pas de retour.

La cause actuelle des retards? Trois non-conformités aux normes de Transports Canada ont été trouvées après la livraison du navire en décembre. Deux ont depuis été corrigées, mais une dernière empêche toujours le navire de reprendre ses fonctions, a expliqué le vice-président de l'exploitation pour la STQ , Pascal Larose.

Il affirme ne pas pouvoir avancer une date de remise en service avant des tests en mer d’ici la mi-juin.

L’autre navire qui dessert aussi la traverse, le NM Félix-Antoine-Savard, s’est échoué au mois de février et devrait reprendre son service au plus tard à la mi-juin a confirmé Mme Bédard.

Le navire norvégien, le NM Svanoy, appelé en renfort par la STQ au printemps dernier, assure seul la traversée depuis le 26 avril.

Le manque de capitaines formés pour naviguer dans les conditions difficiles de la traverse a toutefois forcé la STQ à réduire l'horaire. Un service aérien pour pallier les interruptions de service a été mis en place.

L'inexpérience de l'équipage dans ces eaux du Saint-Laurent a également mené à des interruptions imprévues en lien avec les conditions de navigation. Dimanche dernier, le service a été interrompu subitement, car une amarre s’est prise dans une hélice du NM Svanoy.

Priorité numéro un

Selon la PDG , stabiliser le service de L’Isle-aux-Coudres est sa priorité depuis qu’elle a pris la direction de la STQ au mois de décembre

Notre priorité numéro un à la Société des traversiers du Québec, dans l'entièreté du siège social, c’est L’Isle-aux-Coudres.

Si les résidents sont déçus de ce qu’ils ont entendu lors de la rencontre, ils n'ont pas l'intention de baisser les bras.

Sous un tonnerre d'applaudissements, M. Boudreau a invité les citoyens à se rendre à l'Assemblée nationale pour se faire entendre.