Je suis disposée à révéler quelle est l’indemnité de départ de M. Dostie. Faudrait voir si lui aussi est favorable , a déclaré Évelyne Beaudin lors de la séance du conseil municipal de mardi.

Mme Beaudin a toutefois précisé qu’une clause de confidentialité obligerait les deux parties à fournir leur consentement au préalable.

Le citoyen Pascal Cyr avait notamment exigé plus de transparence à la mairesse lors de la période de questions. Combien se monte l’espèce de montage financier que vous avez concocté à M. Dostie. On est des citoyens, on a le droit de savoir , s'est-il exclamé.

Une pratique courante, selon la mairesse

La mairesse a souligné qu’il était tout à fait courant pour du personnel politique de toucher à une indemnité lors de leur départ.

Quant au montant exact, il demeure pour l’instant inconnu du public. Chaque cas est unique, il peut y avoir des négociations selon les circonstances particulières de chaque cas , a expliqué Mme Beaudin en mêlée de presse.

Claude Dostie ne souhaite pas pour l’instant accorder d’entrevue. Sa contribution politique a été soulignée lors de la séance du conseil municipal par les conseillères Joanie Bellerose et Geneviève Laroche.