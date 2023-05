Construction à Val-Tétreau : plus de 1100 signatures contre un complexe de trois immeubles

Le projet du Groupe Marc Dubé avait été présenté aux citoyens du quartier, en octobre dernier. La séance avait été houleuse. Le projet est jugé trop imposant au regard du patrimoine bâti du secteur. Pour le mener à terme dans sa forme actuelle, il faudrait procéder à une modification du zonage du secteur, qui ne permet que des constructions de quatre étages.

De notre point de vue, c'est une question d'échelle. Il y a de la place pour la densification , soutient Michel Chénier, président de l’Association citoyenne de Val-Tétreau (ACVT).

Plus de 60 citoyens étaient présents à la séance de consultation organisée par le promoteur Groupe Marc Dubé, le 17 octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Le projet envisagé, qui compte 260 logements, est à usage mixte. Il comprendrait un usage commercial dit léger : deux commerces comme une pharmacie ou une épicerie, une salle communautaire, un restaurant ou un café avec la possibilité d'une terrasse extérieure. Plus de 240 places de stationnement souterrain sont aussi prévues.

Pour l’ ACVT , le projet n’est pas conforme avec la vocation du quartier ni avec son tissu social. Le quartier va se transformer, et va se densifier, c’est sûr. [...] Il y a moyen de densifier énormément avec des constructions qui sont plus raisonnables ou à taille humaine , soutient M. Chénier.

La pétition des résidents a été déposée, mardi, au conseil municipal de Gatineau.

À lire aussi : La collectivité consultée sur un projet immobilier à Val-Tétreau

Jocelyn Blondin promet de travailler avec l’ ACVT

Le conseiller municipal du district Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, a dû répondre aux inquiétudes de ses commettants au conseil municipal de mardi.

Moi aussi, lors de la vente de l’église, j’ai été très déçu. [...] J’avais appuyé la formation d’une coopérative d’habitation. [...] Malheureusement, je n’ai pas de pouvoir sur le diocèse, mais je vais continuer à [vous] appuyer dans ce mouvement-là , a promis le conseiller municipal.

Le conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

« Je prends l’engagement de travailler avec vous. [...] Je vais travailler avec mon centre de services pour faire en sorte que Val-Tétreau se développe bien. » — Une citation de Jocelyn Blondin, conseiller municipal du district Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau

La conseillère du district de Deschênes et membre du Comité consultatif d’urbanisme, Caroline Murray, a quant à elle porté un appui sans équivoque aux démarches de l’ ACVT .

On appuie vos deux demandes. On va pousser pour un PPU [Plan particulier d’urbanisme] de Val-Tétreau. [...] On est capables de faire de beaux projets avec nos règlements en place , a-t-elle déclaré lors du conseil municipal de mardi soir.

Au moment de publier ce texte, le Groupe Marc Dubé n'avait pas encore réagi à la pétition des citoyens.