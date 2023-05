La C.-B. demande de nouveau à Coastal GasLink de suspendre ses travaux de pipeline

Pour la deuxième fois en un peu plus d’une semaine, la Colombie-Britannique demande à la compagnie Coastal GasLink de suspendre les travaux de construction de son pipeline controversé dans le nord de la Colombie-Britannique, pour des raisons environnementales.

Mardi, le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a affirmé avoir envoyé quatre ordres d’arrêt de construction à la compagnie gazière à la fin de la semaine dernière, car l’érosion et les sédiments avaient un impact négatif sur la rivière Anzac, à environ 130 km au nord-est de Prince George.

Coastal GasLink a confirmé avoir suspendu ses activités sur un tronçon de 20 km du pipeline, de même que sur de nombreux chantiers.

Le 28 avril, soit huit jours avant cela, le bureau avait déjà demandé à Coastal GasLink de cesser ses activités, après la découverte d’activités de pompage d’eau contenant des sédiments vers une zone qui se déversait dans le bassin versant de la rivière Anzac.

Un niveau important de sédiments peut être fatal pour les poissons, leurs œufs et leur habitat.

Depuis 2022, Coastal GasLink a reçu des amendes cumulant plus de 450 000 $ pour le non-respect de conditions environnementales liées à son permis de construction de pipeline. Plus d’une cinquantaine d’avertissements lui ont été envoyés, d’après les données du gouvernement provincial de septembre 2022.

Suspension définitive demandée par le Parti vert

Dans une déclaration écrite, la société mère de Coastal GasLink, TC Énergie, attribue au terrain montagneux et aux conditions printanières les récents problèmes d’érosion et de sédiments, notamment une accumulation importante de neige, une hausse des températures et des pluies abondantes.

Pour la cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, c’est justement pour ces raisons qu’un pipeline permettant de déplacer du gaz issu de la fracture hydraulique n’aurait jamais dû être construit.

Cette suspension de construction devrait être définitive, parce que ni le terrain ni les impacts du changement climatique sur nos bassins versants ne vont s’améliorer; en grande partie à cause de l’extraction en cours de combustibles fossiles , dénonce Sonia Fursteneau dans une déclaration.

« Coastal GasLink a reçu de nombreuses contraventions et a montré qu’elle était incapable de terminer ce travail en assurant la protection de l’environnement et du public. » — Une citation de Sonia Fursteneau, cheffe, Parti vert de la Colombie-Britannique

C’est pourquoi j’appelle le NPD de la Colombie-Britannique à retirer ce permis [de construction] , poursuit-elle dans une déclaration. Combien de restaurants pourraient poursuivre leurs activités s’ils avaient autant de problèmes de non-conformité [aux réglementations] de santé et de sécurité? Combien de petites entreprises?

Le mois dernier, Coastal GasLink a également signalé deux déversements d'argile dans la rivière Morice. La compagnie a assuré que la santé des cours d’eau était d’une importance vitale pour elle. Elle a indiqué avoir engagé des experts indépendants pour l’aider à atténuer les impacts de l’érosion et des sédiments.

Des opposants au gazoduc Coastal GasLink ont dressé des campements sur un chemin forestier le long du tracé, en 2020. Photo : Radio-Canada / Timothé Matte-Bergeron

Le projet de construction de ce pipeline fait l’objet de controverse depuis plusieurs années. Il a attiré l’attention internationale, après que des chefs héréditaires Wet’suwet’en s’y soient opposés, faisant ainsi face à des arrestations de la Gendarmerie royale du Canada et à des procédures judiciaires.

Le gazoduc permettra de transporter du gaz naturel liquéfié sur 670 km entre Dawson Creek et Kitimat, dans le nord de la Colombie-Britannique. Il traversera ainsi 625 lacs, rivières, zones humides et ruisseaux dans le nord de la Colombie-Britannique.

Avec des informations de Betsy Trumpener