Une carte de F1 achetée dans un magasin de Chicoutimi revendue à plus de 1 M$

Trouvée dans un paquet payé 50 $ par Jean-Nicolas Gagnon, un adolescent de Chicoutimi alors âgé de 15 ans, la carte a été revendue pour un montant évalué à plus d’un million de dollars à Armando Gutiérrez, un acteur, réalisateur et entrepreneur américain, qui a toutefois choisi de garder le prix exact secret.

Cette transaction vient établir le record du montant le plus élevé jamais déboursé pour une carte de F1.

Il est possible de suivre l’histoire de Jean-Nicolas Gagnon et de son père, Nicolas Gagnon, dans la série diffusée sur Netflix Collector : Et Goldin touche le pactole. Dans cette émission, Ken Goldin et son équipe invitent les téléspectateurs dans l’univers des enchères d'objets sportifs de collection.

En voyant les images, l'adolescent de 17 ans se rappelle des émotions vécues il y a 2 ans.

Veux veux pas, c'est beaucoup de responsabilités. Soit gager avec les acheteurs ou soit regarder les contrats qu'on va avoir plus tard. Avec l'école, aussi, c'est beaucoup beaucoup de stress pis tout gérer ça. Surtout, mes parents, c'est eux qui mettaient le plus de temps. Négocier, aussi, avec toutes les personnes autour de ça, les avocats , témoigne Jean-Nicolas Gagnon.

Le cinquième épisode témoigne des dessous de la négociation. Le jeune et son père se voient d’abord offrir 750 000 $ par le cinéaste. Dans l’épisode suivant, l’offre, qui dépassait alors un million de dollars, a finalement été acceptée.

Jamais, Jean-Nicolas Gagnon n'aurait pu se douter qu'un bout de papier changerait sa vie.

" Je ne collectionnais aucunement les cartes et c'est en disant au vendeur ce que j'aimais un peu qu'il m'a conseillé les paquets de cartes. J'en ai acheté un et c'est de même que j'ai eu autant de chance. J'étais avec mes amis, on parlait avec le vendeur et il m'expliquait que j'avais pogné, je pense, la carte la plus rare au monde. Je ne m'en rendais pas compte. Pis, même encore aujourd'hui, pis même quand on a vendu la carte je me rendais pas compte de toute l'ampleur que ça prenait pis que ça avait cette carte là ", confie Jean-Nicolas Gagnon.

Le copropriétaire de la boutique, Gabriel Normand, ressent encore aujourd'hui une grande fierté que la carte ait été trouvée dans sa boutique.

Je ne pouvais pas dire que c'était un rêve parce que pour, moi, c'est comme gagner à la loterie, c'est pratiquement quelque chose qu'on ne peut pas penser vraiment. Mais, écoute, c'est plus qu'un rêve. C'est une carte, c'est un record au pays de sortir une carte de cette valeur dans un paquet. Étant le jeune homme, ça change une vie. Ça peut changer la sienne et celle de sa famille, on s'entend. Juste, pour moi, comme entrepreneur ça réchauffe mon coeur d'avoir un jeune comme ça qui a changé sa vie dans ma boutique , s'émeut-il.

Au lendemain de cette trouvaille, l'effet a été immédiat pour la boutique TW Chicoutimi.

Je vous dirais que, dès le lendemain de l'événement, nous avons vendu toutes nos Formule un. Très gros engouement même au niveau du hobby en général. Tout le monde avait le goût de déballer des boîtes, tout le monde avait envire de frapper un coup de circuit comme Jean-Nicolas l'a fait , témoigne Gabriel Normand.

Une carte unique

Il n’existe aucun autre exemplaire de cette carte de Lewis Hamilton, qui est d’ailleurs signée par le pilote.

Jean-Nicolas Gagnon demeure prudent avec ses gains. Il souhaite utiliser l’argent de la vente pour des projets futurs. Le jeune homme aimerait démarrer sa propre entreprise ou se lancer dans l'immobilier.