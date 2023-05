Val-d’Or lance Les avenues d’la 3, pour ranimer son centre-ville

La communauté valdorienne inaugure Les avenues d’la 3, sous le thème Au coeur des possibles. Une opération charme visant à convaincre les citoyens de renouer avec leur centre-ville et à contrecarrer des enjeux comme l’itinérance et la délinquance.

Denis Bélanger et Ginette Vézina, deux retraités qui agissent comme ambassadeurs du mouvement, sont amoureux de leur centre-ville, qu'ils considèrent comme l'âme de Val-d'Or.

Il n’y a pas une semaine où je ne viens pas au centre-ville, signale Mme Vézina. Ce serait beaucoup plus facile pour moi de rester confinée dans mon coin, sauf que je n’y trouve pas ma petite fromagerie, mon Choco-Mango, ma librairie, mon cinéma et mes terrasses pour boire un café.

Deux ambassadeurs du mouvement Les avenues d'la 3, Denis Bélanger et Ginette Vézina. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Ils ont assisté au lancement des avenues d’la 3, un projet qui chapeaute plusieurs initiatives pour ranimer le centre-ville de Val-d’Or. Des représentants de la Ville, de la Chambre de commerce et du Regroupement des gens d’affaires du centre-ville ont tour à tour présenté, mardi soir à la salle Félix-Leclerc, les actions positives qu’ils comptent instaurer pour provoquer le retour des citoyens.

« Le centre-ville de Val-d’Or a besoin de sa population. C’est tout simple. Plus de gens vont fréquenter le centre-ville et plus il va y avoir de gens qui vont fréquenter le centre-ville. Plus il y a de yeux dans la rue et moins il y a de méfaits, plus il y a d’occupation et plus les gens sont en sécurité. » — Une citation de Benjamin Turcotte, conseiller municipal à la Ville de Val-d'Or

Les enjeux de l’itinérance et de la délinquance, abordés par la mairesse Céline Brindamour dans son allocution enregistrée, ont rapidement été évacués, les représentants de la Ville ayant refusé de les commenter à la fin de l’événement. Ils ont toutefois précisé qu’une conférence de presse aura lieu jeudi à ce sujet.

Environ 150 personnes ont assisté au lancement du mouvement Les avenues d'la 3. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Je suis vraiment fière de ce qui a été fait jusqu’à maintenant et du nouveau visage qu’aura notre centre-ville, a déclaré Mme Brindamour dans une vidéo. Cependant, nous constatons que la situation est particulièrement difficile ce printemps. Je parle évidemment de la question de l’itinérance et de la délinquance, qui suscite beaucoup de commentaires et d’inquiétudes. Force est de constater que les nombreux gestes posés localement pour améliorer ces enjeux ne sont pas suffisants.

Céline Brindamour était absente de l'événement puisqu'elle faisait partie de la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue de passage à l’Assemblée nationale mardi.

Plusieurs initiatives

Parcours d’ambiance, programmation culturelle, achat local et cartes-cadeaux bonifiées. Ce sont quelques-unes des initiatives annoncées mardi soir.

La copropriétaire du commerce Tattoo Piercing Illimité, Line Bizier, salue les mesures proposées. C’est une action positive. Je pense que notre centre-ville en a besoin. Si on s'unit ensemble, notre centre-ville peut être beau, animé. Bref, être ce qu’on veut , raconte-t-elle.

Le chanteur Guillaume Laroche a offert une prestation musicale avant le dévoilement de la programmation culturelle. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Présidente du Regroupement des gens d’affaires du centre-ville, Mme Bizier ajoute que l’organisme mettra sur pied une campagne publicitaire ainsi qu’un concours pour rehausser l’achalandage des boutiques. Sans oublier la vente-trottoir, de retour du 19 au 22 juillet.

Benjamin Turcotte mousse pour sa part les parcours d’ambiance, des aménagements qui commenceront à être installés au cours de l'été 2023.

Nous avons cherché une signature pour le centre-ville, explique-t-il. Le but est de créer une trame d’animation et d’installations artistiques, mais qui seront aussi multiusages. L’objectif est de décorer le centre-ville. Nous allons ramener des arbres et des arbres architecturaux au centre-ville, des structures qui rappellent les nuages. Nous avons aussi des plans pour le parc Lévesque et pour le parc Lapointe.

Le conseiller municipal Benjamin Turcotte lors de son allocution. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La Ville de Val-d’Or compte en l'occurrence établir, sous la forme d’un projet pilote, une terrasse publique-privée au parc Lévesque, situé à quelques pas de la microbrasserie Le Prospecteur. La municipalité projette aussi d'installer des mobiliers quatre saisons.

La Chambre de commerce de Val-d'Or lancera quant à elle une campagne de cartes-cadeaux bonifiées à partir du 23 mai.

Histoire et Pirates

Le Service culturel de la Ville de Val-d’Or a profité de la soirée pour dévoiler la programmation culturelle qui animera les artères principales du centre-ville.

Outre le parcours théâtral Val-d'Or vous raconte son histoire, le spectacle de cirque Pirates recherchés sera de retour en juillet et en août.

Le mouvement Les avenues d'la 3 a pour thème Au cœur des possibles. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Depuis la pandémie, les gens ont un peu quitté le centre-ville. Les événements publics à grand déploiement ont été mis de côté pendant quelques années, mentionne la mairesse suppléante Lisyane Morin. C'est le temps, à la Ville de Val-d'Or, de se reprendre en main et de redynamiser son milieu.

Comme les autres intervenants, Mme Morin invite la population à fréquenter le centre-ville de Val-d'Or, en plus de proposer aux organismes de joindre le mouvement Les avenues d'la 3.