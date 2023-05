La VG de la Nouvelle-Écosse critique à nouveau le Bureau du commissaire des incendies

Elle affirme que son rapport, déposé mardi, est le troisième depuis 2001 à faire des constats similaires. Mme Adair a également déterminé que le Bureau du commissaire des incendies n'effectue pas une surveillance appropriée de ses opérations.

Il est très préoccupant qu'il y ait eu trois audits et plus de deux décennies avec des conclusions et des lacunes similaires , a soutenu Mme Adair aux journalistes. Nous disons haut et fort qu'il y a un enjeu de sécurité publique ici.

Son rapport se concentre sur les bâtiments desservant les personnes vulnérables, tels que les hôpitaux, les écoles et les établissements de soins de longue durée. L'équipe d'audit a constaté que 40 % de ces inspections en matière de protection incendie ont été effectuées en retard.

L'audit, qui couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, note que des inspections impliquant 12 des 30 bâtiments compris dans l'analyse, ont été menées entre cinq et 445 jours ouvrables après la date limite.

Des pompiers à l'oeuvre en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives). Photo : CBC / Jeorge Sadi

Le Bureau du commissaire des incendies, qui est composé de 19 employés à travers la province, a expliqué à la VG que les délais non respectés étaient dus à des postes vacants et à la pandémie de COVID-19.

Nous n'avons pas pu vérifier que c'était une explication justifiable, car il y a si peu de données et d'informations de gestion pour la soutenir. Vous ne pouvez pas dire que c'est un problème de ressources à moins d'avoir les données pour le prouver , a soutenu Mme Adair.

Elle mentionne que le Bureau du commissaire des incendies ne tient pas une liste complète des bâtiments qui nécessitent des inspections ni d'archives des examens des inspections ou des plaintes.

De plus, il n'y a aucun moyen de déterminer le rendement des inspecteurs, a mentionné la VG .

La situation est qualifiée d'échec de gestion dans le rapport. Il est également noté que 100 % des dossiers d'inspection audités par le bureau de la VG n'étaient pas accompagnés de preuves appropriées et que la politique d'inspection n'avait pas été revue ou mise à jour depuis 2016.

Une bonne partie du blâme incombe au ministère responsable du Bureau du commissaire des incendies, à savoir celui des Affaires municipales et du Logement, a affirmé Mme Adair. Le ministère était conscient des lacunes du bureau, a-t-elle ajouté.

Nous espérons qu'il n'y aura pas d'incendie grave , a commenté la vérificatrice générale.

Dans un délai d'un an

L'audit appelle à un examen complet de la structure organisationnelle du bureau du commissaire. Ce dernier précise qu'un plan est déjà en place pour mettre en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale, selon le rapport.

Le ministre des Affaires municipales, John Lohr, a réagi au rapport. Il a affirmé en entrevue que le bureau du commissaire accepte toutes les recommandations de la VG et s'engage pleinement à les mettre en œuvre.

Nous sommes confiants dans leur capacité à faire leur travail , a-t-il commenté.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, John Lohr. (Archive) Photo : Radio-Canada

Le ministre s'est engagé à donner suite aux recommandations dans un délai d'un an , ajoutant qu'il veillerait à ce que le bureau soit entièrement doté en personnel.

M. Lohr a dit que le bureau embaucherait plus de personnes. Selon son ministère, trois postes vacants ont été pourvus et un reste à pourvoir.

Parmi les autres recommandations du rapport figurent l'adoption de normes de performance, la mise en œuvre d'un processus de suivi et de résolution des plaintes en matière de sécurité incendie. Il invite aussi à mettre à jour la politique d'inspection incendie et la liste des bâtiments qui nécessitent des inspections.