Le président de l’Association des policiers et des policières de la Ville de Sherbrooke, Éric B. Beaudoin, dénonce un climat toxique depuis plus d’une décennie .

« Ce qu’on vient dénoncer, c’est l’état de la situation qui perdure à travers le temps. Que ce soit le manque d’effectifs ou le manque de soutien psychologique. Les moyens qui nous sont fournis ne sont pas adéquats aux services d’urgence. Il y a une culture toxique des relations de travail par l’imposition au lieu de la discussion. » — Une citation de Éric B. Beaudoin, président de l’Association des policiers et des policières de la Ville de Sherbrooke

Le représentant syndical avance que selon un récent sondage, les policiers constituent le groupe le moins mobilisé du secteur municipal (4,6/10). Actuellement, ce que l’on sait, c’est que la Ville de Sherbrooke veut mettre en place des actions pour améliorer leur score au taux de mobilisation, mais les choix sont faits [...] de façon unilatérale, sans demander conseil au syndicat , déplore-t-il.

Le service des ressources humaines et pointée du doigt. Ils banalisent depuis trop longtemps la surcharge, déplore M. Beaudoin. Ils privilégient la force plutôt qu'une gestion humaine.

Des départs

Toujours selon M. Beaudoin, 2 policiers cumulant près de 17 ans d'expérience auraient récemment décidé de quitter le service.

Il constate par ailleurs que de plus en plus de policiers finissent par se tourner vers d'autres professions. Il y a un nouveau phénomène, dans le sens que "l’autorité" n’est plus sexy, n’est plus valorisée non plus. Les policiers font leur simple travail, et ils sont rarement félicités, ou du moins, juste épaulés. À la suite d'événements, on les met sur la place publique, puis il n’y a personne qui prend notre défense.

« Ils ont promis d’être un employeur de choix, les gens qui sont élus. Nous autres, on pense qu’il est moment de le faire. » — Une citation de Éric B. Beaudoin, président de l’Association des policiers et des policières de la Ville de Sherbrooke

La direction générale défend les ressources humaines

Les membres de la direction générale n’ont pas apprécié que les critiques soient dirigées vers l’équipe des ressources humaines.

Ce que j’apprécie moins, c’est qu’on vienne tirer à boulets rouges sur le service des ressources humaines qui sont des porteurs de mandat , a déclaré fermement le directeur général adjoint à la Ville de Sherbrooke, Gaétan Drouin, suite à la prise de parole du représentant des policiers.

Même son de cloche du côté du directeur général, Éric Sévigny. Moi, je n’irai pas les blâmer sur la place publique. On a chacun un rôle à faire. Ils ont un rôle extrêmement important , a-t-il tranché.

« Je suis très sensible, je sais que ce n’est pas un travail qui est facile. » — Une citation de Éric Sévigny, directeur général

M. Drouin a toutefois reconnu que le contexte actuel est ardu pour les policiers. On est très conscients qu’avec les changements réglementaires, changements de légalisations, que le travail de policier n’est pas simple en 2023 , a-t-il souligné.

La direction générale dit prendre au sérieux les demandes et les correctifs à apporter . Vous avez notre engagement à travailler (NDLR : à améliorer la situation) , a conclu M. Sévigny.

La mairesse se range derrière la direction générale

Sans nier qu’il y ait place à l’amélioration, la mairesse Évelyne Beaudin a réitéré son entière confiance envers la direction générale et la direction des ressources humaines.

Elle souhaite que les policiers « embarquent dans la démarche » initiée par la Ville pour tenter d’améliorer la situation.

« Quel signal on envoie si après une convention collective on n’a pas une paix industrielle? » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Quant à la mobilisation des policiers au conseil, la mairesse a souligné qu’il s’agit d’un seul syndicat alors qu’il y en a plusieurs à la municipalité. Si cela avait été une mobilisation de tous (cols bleus, cols blancs, etc.), je pense qu’on se poserait les questions différemment. Là, on voit que c’est davantage dans un service , a-t-elle souligné.

Évelyne Beaudin a reconnu que la convention collective n’a pas été signée avec une majorité écrasante.