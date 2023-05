Le Manitoba recrute pour un conseil visant à faire croître la population francophone

Le gouvernement du Manitoba recherche des candidats pour le nouveau Conseil consultatif sur l'immigration économique et l'établissement. Il prodiguera, entre autres, des conseils pour préserver et faire croître la population francophone du Manitoba.

Les autres missions du conseil seront d'offrir des avis permettant de stimuler le développement économique à l'extérieur de Winnipeg et de combler les besoins de main-d'œuvre, comme l'indique la province dans un communiqué de presse publié mardi.

Son but est d'aider à l'élaboration d’une stratégie provinciale sur l’immigration économique et l’établissement des immigrants dans la province.

Notre gouvernement est déterminé à renforcer la prospérité économique de notre province et son héritage de chef de file en matière d’immigration , affirme le ministre du Travail et de l'Immigration, Jon Reyes. Le nouveau conseil élaborera des initiatives stratégiques pour attirer les immigrants au Manitoba, simplifier le Programme des candidats du Manitoba et améliorer les services d’établissement provinciaux.

La mise sur pied du Conseil consultatif sur l'immigration économique et l'établissement découle d'une recommandation du rapport du conseil consultatif de l’immigration publié en février.

L'une des recommandations faites au gouvernement provincial était d’adopter une politique d’immigration économique visant précisément les francophones, en se concentrant sur l'établissement et la rationalisation du Programme des candidats du Manitoba (PCM), ainsi que le recrutement et la rétention.

Radio-Canada avait révélé, en décembre dernier, que le Manitoba avait discrètement abandonné sa cible de 7 % pour l’immigration francophone.

Le Conseil consultatif sur l'immigration économique et l'établissement sera composé de 12 membres qui reflètent la diversité régionale, économique et culturelle de la province , indique la province, pour un mandat de 12 mois débutant en juin.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 26 mai.

La province a admis 800 résidents permanents francophones en 2022, ce qui représente un chiffre record depuis 2006.