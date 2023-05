Il manquerait deux piscines à Trois-Rivières selon le Comité d’action aquatique

Le Comité d’action aquatique de Trois-Rivières souhaite que la Ville bonifie son offre de services aquatiques au bénéfice des citoyens. Sa plus récente démarche a été de collecter des données probantes pour mieux cerner les besoins des citoyens.

Le professeur en économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Frédéric Laurin, fait partie de ce regroupement citoyen. Il dit vouloir compiler les besoins détaillés de la population en termes de services aquatiques.

« Quels sont les moyens, les actions, les investissements que la ville devrait entreprendre à court, moyen et long terme pour pouvoir combler l'ensemble des besoins pour tous les âges et tous les types d'utilisateurs à 3 rivières? » — Une citation de Frédéric Laurin, professeur en économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières et membre du Comité d'action aquatique de Trois-Rivières

Frédéric Laurin constate un problème de disponibilité et d’accessibilité. [Quand] on dit piscine, on pense aux nageurs qui font les longueurs ou ceux qui font juste la nage libre, qui font juste barboter. Mais en fait, on ne pense pas à tous ceux qui font, par exemple, du sport de compétition. Il constate également que certaines personnes doivent se tourner vers Grand-Mère pour suivre des cours de sauveteurs et de moniteurs. Il relève aussi que les services en eaux tièdes sont inexistants. Par exemple, parents, bébés ou l'aquaforme ou pour les personnes âgées, ils ont besoin d'avoir des bassins avec des eaux tempérées.

Selon Frédéric Laurin, il serait souhaitable d’avoir plus d’accessibilités pour les plongeurs, que ce soit pour des cours ou pour s’entraîner en vue de compétitions.

Il manquerait deux piscines à Trois-Rivières.

Selon les données récoltées par le Comité d’action aquatique de Trois-Rivières, en excluant Montréal et Québec, les villes de taille moyenne compteraient généralement une piscine par tranche de 35 000 personnes. À Trois-Rivières, on a deux piscines actuellement parce que la DSL va fermer bientôt, donc on a la piscine de l’ UQTR , puis celle du Cégep de Trois-Rivières. On a deux piscines pour une population de 143 000 personnes, donc ça veut dire qu'on manquerait deux piscines pour atteindre le niveau de quatre , dit Frédéric Laurin.

Le professeur d'économie à l'Université de Trois-Rivières, Frédéric Laurin. Photo : Radio-Canada

Il concède que construire de nouvelles piscines serait dispendieux, c’est pourquoi il aimerait que l’on optimise celles déjà existantes, en ajoutant des équipements par exemple. Des équipements pour des personnes qui sont handicapées ou les faire rentrer dans l'eau ou le plongeon de 10 mètres ou le bassin tempéré ou je pense à tellement d'autres activités.

Il évoque le volley-ball ou l’aquaforme. Qu'est-ce qu'on doit investir, comment on peut optimiser les deux piscines parce que c'est vraiment nécessaire d'ajouter un 3e bassin. C'est ça qu'on veut établir, basé sur des données probantes.

Le résultat actuel des recherches est publié sur la page internet du professeur  (Nouvelle fenêtre) . Il dit souhaiter que le conseil municipal en prenne connaissance. Il compte poursuivre les recherches en sondant la population auprès de différentes organisations, des clubs sportifs, des centres de personnes âgées, des centres de loisirs. Tout ça à travers la ville, avec un questionnaire très, très, très précis pour vraiment déterminer précisément c'est quoi les besoins.

Le questionnaire du Comité d’action aquatique de Trois-Rivières devrait être envoyé d’ici la semaine prochaine.

D'après les propos recueillis à l'émission En direct