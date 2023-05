Itinérance à Toronto : le conseil municipal va-t-il déclarer l’état d’urgence?

Allan Gardens, son conservatoire botanique, son église orthodoxe et ses tentes de sans-abri. À quelques pâtés de maisons du centre-ville de Toronto, la situation dans ce parc résume à elle seule la problématique de l’itinérance dont souffre la plus grande ville du pays. Une crise qui s’est inscrite dans la rétine et le quotidien de ses habitants.

En cette fin d’après-midi ensoleillé de mai, ils sont une vingtaine de sans-abri à avoir trouvé refuge dans l’un des plus vieux parcs de la ville. Certains ont l’air d’être là depuis un moment, en témoignent le linge qui sèche et les semblants de lieu de vie improvisés çà et là.

Ceux qui ont bien voulu nous parler de leur quotidien ont demandé à ce qu’on ne donne que leurs prénoms, craignant des représailles.

Des résidents du campement se sont installés tant bien que mal à Allan Gardens. Photo : Radio-Canada / Mouaad El Yaakabi

Maggie, par exemple, a peur pour son enfant. Son cas est à la jonction de deux épines majeures dans le pied de la Ville, l’épidémie de dépendance aux opioïdes et le manque de place dans les refuges.

Elle dit souffrir de dépendance. Quand elle est dans une mauvaise phase , elle préfère quitter son domicile, je n’aime pas me droguer devant mon enfant , dit-elle.

Elle confie n’avoir dormi qu’une nuit pendant les trois derniers jours, ou peut-être quatre , elle a perdu le compte. À cause du froid, mais pas seulement. On ne sait pas toujours qui on a autour de nous et j’ai peur que quelqu’un s’introduise dans ma tente , dit-elle. On entend plein d'histoires sur ces femmes qui se font violer dans les parcs. Ça m'empêche de fermer l'œil.

« Je dois être exténuée pour m’endormir. » — Une citation de Maggie

Maggie accepte avec un grand sourire la boisson hydratante, aromatisée à la fraise, tendue par Jennifer Jewell. L’activiste vient quasiment tous les jours à Allan Gardens. Aujourd’hui, c’est pour distribuer des boissons, d’autres jours ce sont des affaires d’hiver, des tentes pour remplacer celles que la police confisque aux sans-abri .

Jennifer Jewell a elle aussi vécu dans des refuges avant d’être logée. Elle estime que la situation s’est détériorée depuis la pandémie. Photo : Radio-Canada / Mouaad El Yaakabi

Elle-même a connu l’itinérance et les refuges, alors elle ne s’étonne pas de voir de nouvelles personnes s’installer ces derniers jours. En effet, les courbes des températures et des tentes se suivent. Les centres d’urgence se vident à mesure que le temps se fait plus clément. Il y a tellement de violence là-bas que beaucoup se sentent plus en sécurité dehors, dans une tente , dit-elle.

La pandémie de COVID-19 n’a rien fait pour arranger les choses, selon elle.

Une motion à l'ordre du jour du conseil municipal

Selon les données fournies par la Ville, 10 500 personnes sont considérées comme itinérantes. Des chiffres qui sont en deçà de la réalité, selon les associations actives sur le terrain, qui considèrent que les personnes hébergées par des connaissances ou de la famille doivent être comptabilisées. Selon elles, en mars, 120 personnes par jour en moyenne voyaient leur demande d’hébergement dans les refuges refusée.

Une situation de crise qui a amené le comité de développement économique et communautaire à adopter à l'unanimité une motion pour déclarer l'état d’urgence au sujet de l’itinérance.

Ce vote est intervenu quelques jours après la publication d’un rapport de la Ville indiquant un déficit de 414 millions de dollars dans le financement des services d'hébergement et des centres de réchauffement.

Le comité d'élus municipaux a invité le conseil à lui emboîter le pas en adoptant la motion lors du prochain conseil municipal de ce mercredi. Celle-ci est à l’ordre du jour.

Samedi, le Shelter and Housing Justice Network, qui a plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme sur la crise du logement, a lui aussi sommé la Ville de déclarer une situation d'urgence et de réclamer des fonds fédéraux et provinciaux rappelant que 187 personnes itinérantes sont mortes en 2022 .

Prentiss Dantzler est sociologue à l'Université de Toronto. Photo : Avec l'autorisation de Prentiss Dantzler

Mais ce vote, s'il a eu, ne sera pas la solution miracle. Prentiss Dantzler, sociologue à l'Université de Toronto, prévoit au contraire que la crise va empirer. Selon lui, le nombre de nouveaux arrivants ainsi que la crise du logement actuelle sont autant de facteurs aggravants.

Je ne vois pas les chiffres de l’itinérance baisser, mais plutôt monter dans les prochaines années , dit-il. Il estime que la Ville n’a pas les moyens de résorber son retard, à moins de recevoir un sérieux soutien financier des gouvernements provincial et fédéral .

Phil Sarazen souhaite fabriquer des porte-vélos et en faire don au parc. Photo : Radio-Canada / Mouaad El Yaakabi

À Allan Gardens, la cohabitation entre résidents et itinérants connaît des hauts et des bas. C’est normal, on occupe l’un des plus beaux parcs de la ville , dit Phil Sarazen, qui y a installé sa tente pour son quatrième hiver dehors en 10 ans.