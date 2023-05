Pénurie de logements : Rouyn-Noranda souhaite faciliter les mises en chantier

En plus de conseillers municipaux, de représentants de la Chambre de commerce et de la Chambre immobilière, le comité réunit des promoteurs immobiliers et des responsables de coopératives d’habitation, notamment.

Le comité logement vient vraiment répondre à la base de la crise du logement à Rouyn-Noranda et non pas au besoin de relocaliser la zone tampon, contrairement à ce qu’on pourrait croire, précise la mairesse suppléante, Samuelle Ramsay-Houle. Ce comité a été mis sur pied juste avant l’annonce de la zone tampon et il est vraiment là pour asseoir tous les acteurs qui travaillent sur le logement à Rouyn-Noranda.

Mme Ramsay-Houle signale que la Ville souhaite notamment entendre les promoteurs immobiliers quant aux freins qui limitent la construction de nouveaux logements à Rouyn-Noranda.

Présentement, on est en train d’analyser un peu plus les freins réglementaires que la Ville peut avoir à la construction de logements. On veut vraiment sonder nos promoteurs privés en leur demandant : qu’est-ce qui vous empêche de construire du logement? Est-ce de la réglementation, des terrains ou autres? D’alléger cette lourdeur administrative dont on nous parle parfois, c’est quelque chose qui pourra être regardé aussi , mentionne-t-elle.

« C’est vraiment pour asseoir tous les acteurs ensemble et voir comment on peut faire atterrir les programmes de subventions gouvernementales en logement à Rouyn-Noranda. On veut mailler les gens et faire atterrir ces choses-là ici, comme on le voit ailleurs. » — Une citation de Samuelle Ramsay-Houle, mairesse suppléante de Rouyn-Noranda

La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Soulignant qu’une partie de la solution passe par une meilleure communication avec les promoteurs immobiliers, Mme Ramsay-Houle ajoute au passage que la Ville a amorcé des démarches afin de développer davantage de terrains compatibles avec la construction résidentielle.

Il n’y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, notamment dans certains noyaux villageois, sauf qu'ils sont parfois peu en demande. On a fait un grand exercice au Service de l’aménagement justement en vue de la relocalisation de la zone tampon, pour identifier tous les terrains disponibles , indique-t-elle.