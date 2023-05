D’immenses rondins de bois coincés entre deux ponts à Winnipeg commencent à être délogés

Des troncs d'arbres et de grosses branches sont bloqués sur la rivière Assiniboine depuis quelques jours. Ils flottent entre le pont routier de la rue Main et un pont ferroviaire près de la Fourche à Winnipeg.

Des équipes fluviales dépêchées par la Ville de Winnipeg et la compagnie ferroviaire du Canadien National sont à l'ouvrage depuis mardi matin pour démêler cet amas de bois qui s’étend sur quelques dizaines de mètres.

Selon la directrice de l'Initiative du bassin de la rivière Assiniboine, Wanda McFayden, les pylônes du pont sont un peu plus étroits et rapprochés à cet endroit que sur les ponts plus hauts sur la rivière.

Le blocage du bois fait partie de l'évolution naturelle de la rivière. Ceci est causé par les inondations, ainsi que l'érosion des berges. Les arbres ont été emportés par le flot de la rivière , souligne-t-elle.

Des équipes fluviales devraient achever le déblocage dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada

Selon Wanda McFayden, le bois se dégradera naturellement, alors qu'il poursuivra sa route vers la rivière Rouge. Avec des perches, les équipes en bateau décoincent les plus gros troncs. Cette situation ne pose aucun problème pour la qualité de l'eau.

C’est une matière organique. Elle se décompose avec le temps dans l'eau. C'est un nutriment naturel. C’est une partie à part entière de la rivière , précise Mme McFayden.

La directrice de l'Initiative du bassin de la rivière Assiniboine remarque que ce bouchon n’a pas non plus d’incidence pour les poissons puisqu'ils vivent dans le fond de la rivière.

Avec les informations de Victor Lhoest