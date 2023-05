Changement de nom de l’U de M : les chargés du rapport ne sont toujours pas nommés

Aucune décision n’a été prise , écrit l’Université dans un courriel reçu mardi. Aucun calendrier des travaux n’est avancé à cette heure.

Le Conseil de l'Université de Moncton espère recevoir un rapport en octobre, et devra ensuite décider s'il veut poursuivre ou non la réflexion.

Ce rapport fait suite à une pétition signée par plusieurs centaines de personnalités qui demandait que l’institution abandonne son nom actuel. On soulignait que Robert Monckton (1726-1782), administrateur colonial britannique, a joué un rôle actif dans l’emprisonnement et l’expulsion de milliers d’Acadiens.

Trop tôt pour se prononcer pour le gouvernement

Toutefois, le changement de nom se décidera ultimement à l'Assemblée législative, en modifiant la loi qui régit l'université.

Pour le gouvernement, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la question. Blaine Higgs affirme qu'il faut d'abord qu'il y ait une recommandation en ce sens présentée à l'Assemblée.

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, dans son bureau de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Le ministre acadien Daniel Allain refuse également de prendre position. Non tout de suite je veux juste faire sur que les deux bords ont accès. On a certainement vu de grands Acadiens parler dessus les deux bords donc pour moi tout de suite l'UdeM ont une responsabilité à garder au dossier et je vais faire sûr que le processus est bien entamé .

Certains libéraux engagés

Quelques députés libéraux ont signé la lettre pour la demande du changement de nom.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick Susan Holt et les nouveaux députés Richard Losier et Marco LeBlanc. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

La cheffe Susan Holt dit ne pas en avoir entendu parler, mais se réjouit du processus enclenché par l'Université.

Je n’ai même pas vu la pétition. J’ai hâte de voir c’est quoi la volonté du comité. C’est clair qu’on a des membres qui sont passionnés d’avoir un nom qui reflète les valeurs, le travail et l’importance de cette université dans la communauté acadienne donc je les supporte , indique la cheffe de l'opposition.

Robert Gauvin, le député libéral de Baie-de-Shediac—Dieppe, fait partie de ceux, qui ont signé cette pétition. Chez les députés libéraux, Isabelle Thériault et Francine Landry ont également soutenu le mouvement.

Le député libéral de Baie-de-Shediac-Dieppe, Robert Gauvin, souhaite que le rapport de Kelly Lamrock, qui sera déposé en octobre, mène à des actions rapides. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il tient à préciser que ce n’est pas une position du Parti libéral. Il y en a certains qui ont décidé de signer. Je ne pense pas qu’on doit démoniser n’importe qui a parlé au débat des deux côtés de la conversation. J’ai aucun problème à vivre avec le résultat qui sera choisi .

L'Université de Moncton affirme que la communauté sera informée lorsqu'elle aura nommé les personnes choisies pour préparer ce rapport.

D’après un reportage d’Océane Doucet