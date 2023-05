Un promoteur réclame 12,8 M$ à la Ville de Québec pour abus de pouvoir et mauvaise foi

Le Groupe Lessard intente une poursuite de 12,8 millions de dollars contre la Ville de Québec pour abus de pouvoir et mauvaise foi. Le promoteur immobilier reproche à la Municipalité d’avoir modifié le zonage du site de l’ancienne église Saint-Cœur-de-Marie, sur la Grande Allée, dans l’unique but de contrecarrer son projet de stationnement étagé.

Le 12 octobre 2022, le Groupe Lessard a déposé une demande de permis pour la construction d’un bâtiment de neuf étages de stationnement à l’angle de la rue de l’Amérique-Française et de la Grande Allée Est.

Dans les semaines qui ont suivi, la Ville de Québec a adopté deux règlements afin de retirer le groupe d’usages C30 stationnement et poste de taxi du site visé par la demande de permis (zone 11036Mc).

Empressement

Les promoteurs allèguent que l'empressement avec lequel la Municipalité a retiré l'usage de stationnement du terrain au centre du litige démontre une volonté politique de stopper [leur] projet .

Bruno Marchand n’a pas fait de cachette de ce qu’il pense du projet du Groupe Lessard. «À cet endroit-là, on a mieux à faire qu’un stationnement, j’en suis convaincu», a déclaré le maire le 13 décembre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

La défenderesse a adopté les Règlements uniquement pour cibler la défenderesse et son projet en particulier , peut-on lire dans la demande introductive d'instance en dommages que la société par actions 9222-9293 QUÉBEC INC, détenue en partie par Louis Lessard et son fils Loïk Lessard, a déposée devant la Cour supérieure le 4 mai.

Un règlement est un acte normatif, de caractère général et impersonnel, ce qui démontre qu’il s’agit en l’espèce d’un abus de pouvoir discriminatoire et illégal , affirment les demandeurs.

Pris en otage

Ils ajoutent que l’exercice abusif, discriminatoire et illégal par la Ville de son pouvoir a eu pour effet de réduire la valeur de leur immeuble (terrain) et de les prendre en otage .

« Quand une ville tente d’adopter un règlement non pas dans l’intérêt public, mais uniquement pour se donner une raison de refuser un permis déjà demandé, elle est de mauvaise foi. » — Une citation de Extrait de la demande introductive d’instance

La très grande majorité des 12,8 millions de dollars réclamés par les demandeurs vise à compenser la perte de revenus provoquée par l’abandon du projet de construction d’un stationnement étagé, car la chance de réaliser un profit [...] était probable.

Fermée depuis 1997, l’église Saint-Cœur-de-Marie a été détruite en octobre 2019. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

La poursuite déposée devant la Cour supérieure n’est que le dernier chapitre du bras de fer qui oppose le Groupe Lessard à la Ville de Québec.

En 2017, le promoteur avait réclamé la somme de 12 millions de dollars à la Municipalité, qui avait refusé neuf versions de son projet de tour d’habitation sur le site de l’église Saint-Cœur-de-Marie. En 2018, il avait fait passer le montant de la poursuite à 17 millions.

Après avoir exigé l'intégration de l'église dans un éventuel projet immobilier, la Ville avait finalement consenti à sa démolition à l'automne 2019.

Avec la collaboration de Yannick Bergeron et de Christiane Latortue