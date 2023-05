Près de 3000 signatures pour un meilleur service aérien aux Îles

Le document réclame des actions concrètes et rapides de la part de Québec pour une desserte aérienne fiable dans l’archipel ainsi que la mise en place d’un mécanisme de compensation financière rétroactif pour les voyageurs ayant subi des retards ou des annulations de vol.

La pétition lancée par la Madelinienne Céline Cummings au début du mois d'avril a suscité une réponse qualifiée d'exceptionnelle par le député madelinot Joël Arseneau.

On parle de l'équivalent de 22 % de la population des Îles-de-la-Madeleine qui ont signé une pétition , souligne M. Arseneau. À l'échelle du Québec, si on appliquait le même ratio, on aurait une pétition de l'ordre de deux millions de personnes, c'est du jamais vu.

« Le message il est fort, je pense qu'il a été entendu du gouvernement. On va certainement continuer de pousser le gouvernement à agir, à se tourner vers l’action. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

L'instigatrice de la pétition, la Madelinienne Céline Cummings, se réjouit également de la mobilisation de ses concitoyens autour de cet enjeu.

Pendant l'hiver, le dossier de l’avion était de toutes les discussions , rappelle-t-elle. On avait atteint un point de non-retour où est-ce qu’on avait tous envie collectivement qui se passe quelque chose. Donc, je suis vraiment heureuse de la réponse qu'on a eue. J'avais envie de sentir qu’il se passait quelque chose qui allait, espérons-le, donner des résultats.

Le député des Îles-de-la-Madeleine en compagnie de Céline Cumming, la Madelinienne ayant lancé la pétition afin d'améliorer la desserte aérienne Photo : Photo fournie par Joël Arseneau

Des avancées positives

Sans nécessairement pouvoir faire un lien avec la pétition, Céline Cummings observe que les vols de Pascan sont beaucoup plus fiables depuis un mois, certaines liaisons décollant même avant l'heure prévue.

De son côté, Joël Arseneau affirme que la ministre des Transports et de la Mobilité durable a récemment démontré une certaine ouverture à mettre en place des solutions à court terme pour améliorer le transport aérien aux Îles-de-la-Madeleine.

Le mois dernier, Geneviève Guilbault avait déclaré vouloir attendre la fin du programme des billets d'avion à 500 $ en 2024 avant de se pencher sur la situation.