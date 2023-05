États-Unis : le républicain George Santos visé par des accusations criminelles

Le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a brièvement indiqué mardi qu'il « examinera » les accusations portées contre son plus que controversé collègue George Santos. Le président de la Chambre a mentionné qu'il décidera par la suite si ce dernier devra être suspendu.

M. McCarthy sortait d'une rencontre transpartisane avec ses homologues démocrates et le président Joe Biden, à la Maison-Blanche, à propos de l'épineuse question du relèvement du plafond de la dette.

Selon cette nouvelle d'abord publiée par CNN, puis confirmée par plusieurs autres médias américains, des accusations criminelles ont été déposées contre M. Santos par des procureurs fédéraux.

Impossible d'en connaître la teneur exacte, mais le FBI et le département de la Justice se penchaient depuis un certain temps sur plusieurs aspects de la vie publique du représentant, notamment ses finances de campagne lors des plus récentes élections fédérales.

L'avocat de M. Santos n'a pas commenté la nouvelle, pas plus que ne l'ont fait les autorités fédérales ou encore le bureau new-yorkais du procureur fédéral.

« Vous me l'apprenez! »

Joint par téléphone, le politicien n'a pas semblé avoir été averti que des accusations seraient déposées contre lui. Vous me l'apprenez! a-t-il confié à l'Associated Press.

L'élu, qui représente une circonscription de la grande région de New York, dans le nord-est des États-Unis, est attendu mercredi en cour fédérale.

Le politicien faisait l'objet d'enquêtes de la part de plusieurs autorités et dans plusieurs dossiers. M. Santos est notamment accusé d'avoir menti à de très nombreuses reprises et d'avoir inventé une foule d'aspects de son passé.

M. Santos aurait ainsi « embelli » son curriculum vitæ, entre autres indiscrétions.