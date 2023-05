Aide financière aux sinistrés : Gatineau convie les résidents à une séance d’information

La rencontre, organisée par le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP), en collaboration avec la Ville de Gatineau, se tiendra de 18 h 30 à 21 h au centre sportif de Gatineau.

Le Service de l'urbanisme de la Ville de Gatineau tiendra aussi un kiosque lors de cette soirée d'information. Les représentants de la Ville seront disponibles pour expliquer les règles applicables et les démarches à entreprendre par les sinistrés, notamment en ce qui concerne les demandes de permis et les certificats de démolition , a indiqué la Ville dans un communiqué.

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, la Ville mettra en place un service de navettes de la Société de transport de l’Outaouais (STO), a précisé en conférence de presse Sonia Béland, coordonnatrice des mesures d’urgence à la Ville de Gatineau. Ceux qui sollicitent une navette sont invités à contacter le 311, précise-t-on.

Décrue plus rapide que prévu

Par ailleurs, lors d’une mise à jour mardi après-midi, la mairesse suppléante, Isabelle N. Miron, a annoncé que les niveaux devraient descendre de 30 à 40 cm au cours des quatre prochains jours , selon ce que prévoit la Commission de planification et de régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO).

Si ces prévisions se confirment, la décrue se ferait plus rapidement que ne l'anticipaient les autorités il y a quelques jours. Mais la prudence reste de mise, rappelle Mme N. Miron.

Plusieurs rues à Gatineau sont inondées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

La Ville indique également que 769 personnes sont inscrites au registre des sinistrés.

Pour sa part, la Croix-Rouge a indiqué à Radio-Canada qu’elle avait pris en charge 329 personnes.

Quant au ministère des Transports du Canada, il a temporairement interdit la navigation sur la rivière des Outaouais du pont Macdonald-Cartier jusqu’à Rockland et du barrage de Carillon jusqu’à Pointe-Calumet, en raison des inondations.

L’arrêté a pour but d’assurer la sécurité des plaisanciers et des riverains, de protéger les infrastructures temporaires mises en place, d’éviter les dommages aux propriétés et de permettre aux intervenants d’urgence d’effectuer leur travail , a-t-on indiqué par communiqué.

Avec les informations de Gaëlle Kanyeba