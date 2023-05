Des municipalités participent au Défi pissenlits pour limiter les coupes de gazon

Une quinzaine de municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean participent au Défi pissenlits créé il y a trois ans par l’entreprise apicole Miel & Co de Portneuf. Les villes de Saguenay et d’Alma limiteront ainsi les coupes de gazon.

Le défi est de réduire au maximum la tonte des gazons pendant le mois de mai afin d'aider les pollinisateurs en début de saison. Les participants doivent respecter certains critères.

Retarder la tonte des pissenlits de quelques semaines, on parle de deux à trois semaines maximum. Ensuite, le deuxième critère c'est de ne pas utiliser de pesticides pendant toute la saison et finalement, le troisième critère, les organisations doivent démontrer comment elles aident les insectes pollinisateurs au courant de toute la saison , explique la cofondatrice de Miel & Co et du Défi pissenlits, Christina Fortin-Ménard.

Elle rappelle que par leur précieux service de pollinisation, les abeilles assurent le tiers de notre garde-manger. Donc, sans les insectes pollinisateurs, notre garde-manger serait pas mal dégarni .

Saguenay entretient environ 2 millions de mètres carrés de terrain. Bien qu’elle s'engage à réduire la coupe des gazons en mai, elle ne peut toutefois s'engager à respecter l’ensemble des critères du défi.

C'est un véritable défi qui existe, mais qui vient avec un cahier de charges. Il y a vraiment plusieurs conditions et actions à poser pour être des participants officiels, ce que nous ne sommes pas, mais on essaie de faire le mois de mai sans tondre à une certaine hauteur de ce qu'on est capable de faire , expose le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

La porte-parole de la Ville d’Alma, Claudia Madore. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

La Ville d’Alma participe à ce défi pour une deuxième année.

On trouvait ça important de contribuer à aider les insectes pollinisateurs. C’est un geste qui est quand même facile. Des fois, on veut améliorer l’environnement, ça prend des efforts, on est prêt à mettre les efforts, mais cet effort est très simple , mentionne la coordonnatrice aux communications à la Ville d'Alma Claudia Madore.

L’ UPA met la population au défi

La Fédération de l’ UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean rappelle que les abeilles et les autres pollinisateurs ont accès à moins de pollen et de nectar en raison de la diminution des quantités de fleurs. Elle rappelle que des productions de fruits, de légumes et de céréales en sont tributaires.

L’organisation invite les citoyens, les organisations et les municipalités à retarder la tonte des gazons.

Le simple fait de laisser vivre les pissenlits durant le mois de mai leur donne un bon coup de pouce pour le début de la saison. Quand on sait que 35 % de notre garde-manger dépend des insectes pollinisateurs, il y a de quoi vouloir participer au mouvement , lit-on dans une communication écrite.

Il ne faut pas minimiser l’impact de chaque petit geste. Traverser l’hiver est épuisant pour les abeilles. Faciliter l’accès à du nectar de qualité aide les pollinisateurs à bien commencer la saison , ajoute le président des Apiculteurs et Apicultrices du Québec et producteur d’Alma, Raphaël Vacher.

D’après les informations de Maxime Hébert-Lévesque