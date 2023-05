Le suspect d’un double meurtre à Edmonton aurait des problèmes de santé mentale

Le Service de police d’Edmonton (EPS) ajoute que le suspect a, au cours de la dernière décennie, fait l’objet de plusieurs accusations d’agressions contre des mineurs. Le système, une fois de plus, a échoué , a souligné le chef de la police, Dale McFee, lundi.

M. McFee a indiqué que le suspect avait été placé en détention à plusieurs reprises depuis 2009, notamment pour l'agression au hasard d'un enfant de 12 ans dans une station de transport en commun l'année dernière. Il a également été arrêté le mois dernier après l'agression d'une personne sur un scooter. L'homme a été libéré sous conditions, et les charges ont été suspendues par la suite.

Le chef de la police regrette que l’attaque se soit passée sur le terrain d'une école où les élèves et les familles sont maintenant traumatisés .

Les membres de la famille ont identifié les victimes comme étant Carolann Robillard, 35 ans, et Sarah Miller, qui utilisait depuis peu le prénom de Jayden. Carolann Robillard était une mère crie célibataire qui avait deux autres enfants. Les deux victimes ont été attaquées vendredi vers l'heure du dîner devant l'école Crawford Plains, dans le sud-est d'Edmonton.

Selon la police, Jayden et sa sœur de 8 ans rentraient à pied de l'école, mais n'avaient pas pu entrer à l'intérieur de leur logement. C'est en retournant à l'école pour retrouver leur mère que les deux jeunes ont été attaqués. La cadette s'est échappée, mais a été témoin des coups de couteau. Les victimes n'auraient en aucun cas pu prévoir ce qui allait leur arriver , a déclaré M. McFee.

La police explique que le suspect avait déjà tenté d'entrer dans l'école, mais qu'il en avait été empêché. Cette tragédie aurait pu être plus grave. Je tiens à saluer le geste héroïque d'un membre du personnel enseignant qui a peut-être permis d'éviter d'autres pertes de vies humaines , a précisé Dale McFee.

La police a abattu le suspect dans un affrontement peu après avoir trouvé les victimes. M. McFee a indiqué que l'homme était sous assistance respiratoire à l'hôpital. Son nom n'a pas été divulgué.

« Malheureusement, cet incident montre clairement la relation étroite entre les soins de santé et le système judiciaire, et la façon dont les lacunes dans les services et les soutiens actuels peuvent entraîner des tragédies de grande ampleur. »